Генплан міста Тернополя: інтрига продовжується – інсинуації розпочались!

Робоча група закінчила свою роботу, ні з чим!!! Було три пропозиції:

– перша , озвучена мною в суботу,25 лютого, в перший день роботи робочої групи, яка полягала в офіційному зверненні до інституту Діпромісто та внесенні змін до Генплану по всіх проблемних питаннях ( їх було від всіх фракцій біля 20). Пан Олег Фостяк, як професіонал та людина , яка мала відношення до непоганого варіанту Генплану2008-2009 років, який і було затверджено , підтвердив мені , що інститут технічно може виконати роботу по змінах, максимально у двохтижневий термін.

Дальше ми в місячний термін мали б оголосити громадські слухання і максимум в двохмісячний термін можна прийняти узгоджений варіант Генплану. Я на цій позиції – від самого початку роботи комісії. В ході роботи нашу пропозицію повністю і активно підтримують пан Андрій Шкула і громадський діяч Едуард Міляновський, які є членами робочої групи;

– друга пропозиція ішла від міського голови і вона полягала в тому, що ми залишаємо зміни до Генплану в редакції виконавчої влади міста , але серйозно коригуємо План зонування. Це ми обговорювали через два дні, в понеділок 27 лютого, на другому засіданнні робочої групи. Я був проти цієї пропозиції адже стаття 18 Закону України ” Про регулювання містобудівної діяльності” забороняє невідповідність між такими основоположними містобудівними документами, як Генплан і План зонування. Це я аргументовано доводив учасникам робочої групи . Тому цей варіант мною не міг бути підтриманий і її не підтримав жоден член робочої групи ;

– третя пропозиція також ішла від виконавчої влади міста, яка полягала в тому, щоб прийняти окреме рішення , яким ніби-то заборонити забудову проблемних земельних ділянок. Пропонувалось в зоні розміщення стадіону “Текстерно” в Генплані залишити зону Ж-4 С (будинки вище 9- ти поверхів , де один вже побудовано), а паралельно влада обіцяє організувати будівництво там спортивного комплексу, без житлового будівництва. На це я відповідав, що давайте внесемо офіційно зміни і цю ділянку змінимо з Ж-4С (зона житлового будівництва) на зону Г-4 ( зона культурних і спортивних споруд).

Аналогічно по Екоготелю в парку Національного відродження і по скверу на вул. Миру (наводжу лише два випадки) ми мали б залишити в проекті змін до Генплану все без змін, а окремим рішенням сесії заборонити в цих місцях будівництво запланованих об’єктів. З цим мені також важко погодитись, адже є реальні землекористувачі цих ділянок, і ми не знаємо , може вони вже уклали інвестиційні угоди чи віддали ділянки в суборенду. Тому якщо все залишити в запропонованій владою міста редакції проектів змін до Генплану та прийняти такі “забороняючі рішення”- то переконаний , що землекористувачі без великих проблем виграють у судах своє право на забудову, адже у них є документи на землю і що дуже для них важливо – цільове призначення земельної ділянки вже буде повністю відповідати цій меті. Тому і ця пропозиція для мене і нашої фракції є неприйнятною!!! Вона була підтримана лише міським головою і ще двома головами фракцій.

Тобто із 12 членів робочої групи шість визначили свою позицію , а шість поки-що мовчать і їх слово буде вирішальним.

Розумію, що скоро розпочнуться інсинуації і різні перекручення стосовно мене і скоро буде дано команду фас для 8-ми чи 10-ти приручених сайтиків , які діють без редактора та без оприлюднення свого місцезнаходження і поллється різна брехня, а ОСОБЛИВО перекручені факти.

Зазначаю ідеологам інсинуацій , що право на хліб і до хліба мають усі люди – головне чи все відбувається в рамках закону і особливо моралі!!!

Депутатам порекомендую вникати в суть деталей щодо Генплану , підкреслюю деталей, адже я бачу, що навіть рідко хто з будівельників на належному рівні знає норми цього законодавства (повірте я не помиляюсь,бо за останніх три роки говорив майже з усіма керівниками провідних будівельних фірм). Але приймати рішення по затвердженню Генплану прийдеться депутатам і за нами відповідальність!!!

Дуже хочу, щоб в питаннях Генплану не було іншого переможця – окрім міської громади!!!

Депутат Тернопільської міської ради Петро Ландяк.