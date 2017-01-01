Гороскоп для тернополян на 2017 рік від Ванги Тарновської: Близнюки

У 2017-му зірки подарують Близнюкам сили і натхнення працювати енергійно, впевнено. Ваші бурхливі емоції заспокоїть світ мистецтва. У січні намагайтеся якомога більше спілкуватися з приємними вам людьми, подорожуйте, відпочивайте навіть пасивно. З лютого до середини весни не доведеться особливо перейматися через фінансовий достаток. Травень, червень і липень відкриють для Близнюків смак безтурботності та свободи. У серпні плани чітко співпадуть з реаліями. Осінь обіцяє бути багатою на приємні несподіванки. Не ховайте свою індивідуальність – навпаки – проявляйте її всюди.

Щасливі вулиці в Тернополі: Шептицького, Бродівська, Збаразька. Багато хто зустріне тут у 2017 році вірних друзів.

Відомі Близнюки з Тернопільщини: Віктор Гевко (капітан гумористичної команди “VIP Тернопіль”, тамада), Катерина Тимочко (дизайнер одягу), Іван Чайківський (генеральний директор корпорації “Агропродсервіс”).