Гороскоп для тернополян на 2017 рік від Ванги Тарновської: Діва

Коли люди кажуть Дівам заспокоїтися і не переживати через дрібниці, ви не розумієте, що вони мають на увазі. Як можна не переживати?! Ні, ви зобов’язані турбуватися! Як інакше зможете тримати все під своїм контролем?

Дуже багато речей дійсно можна контролювати, і у вас це виходить краще за всіх! Але іноді, щоб встановити контроль, потрібно відпустити.

У 2017 році життя буде підкидати вам ситуації, які навчать вас тому, що не все піддається вашому контролю, і пора послабити хватку.

В цьому році Діви відпустять те, за що так довго трималися без особливої необхідності. Вам відразу стане вільніше. Ласкаво просимо в нове життя!

Щасливі вулиці в Тернополі: Руська, Живова, Львівська. Фортуна чекатиме на Дів саме тут. Будьте пильними.