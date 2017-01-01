Гороскоп для тернополян на 2017 рік від Ванги Тарновської: Рак

Цьогоріч Ракам у багатьох сферах буде “Зелене світло”, тож знадобиться лише трохи більше рішучості і наполегливості, аби діставатись переможних фінішів. Не байдикуйте, виходьте за межі інтернету, діліться позитивом зі сторонніми. Почааток весни-2017 для Раків – час великих прибутків і дорогих надбань. Зірки обіцяють вам успіх, якщо хочете розпочати власну справу – вперед! Ваша винахідливість і спритність допоможуть у вирішенні всіх ділових питань. Влітку вдасться відпочити так, як вам давно хотілося. Осінь краще присвятити кар`єрі. Тримайте нерви в коробочці і буде вам щастя.

Щасливі вулиці в Тернополі: Подільська, Бродівська, Київська

Відомі Раки з Тернопільщини: Віктор Овчарук (голова Тернопільської обласної ради), Володимир Струк (начальник патрульної поліції Тернополя), Сергій Притула (телеведучий, актор, автор і співпродюсер Народного скетч-шоу «Файна Юкрайна», екс-ведучий ранкового шоу «Підйом» та талант-шоу «Україна сльозам не вірить» на Новому каналі), Катерина Калуш (начальник відділу зв’язків з громадськістю та засобами масової інформації Тернопільської міської ради).