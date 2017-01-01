Новини Тернополя 

Гороскоп для тернополян на 2017 рік від Ванги Тарновської: Рак

Irena Прокоментуй!

Цьогоріч Ракам у багатьох сферах буде “Зелене світло”, тож знадобиться лише трохи більше рішучості і наполегливості, аби діставатись переможних фінішів. Не байдикуйте, виходьте за межі інтернету, діліться позитивом зі сторонніми. Почааток весни-2017 для Раків – час великих прибутків і дорогих надбань. Зірки обіцяють вам успіх, якщо хочете розпочати власну справу – вперед! Ваша винахідливість і спритність допоможуть у вирішенні всіх ділових питань. Влітку вдасться відпочити так, як вам давно хотілося. Осінь краще присвятити кар`єрі. Тримайте нерви в коробочці і буде вам щастя.

Щасливі вулиці в Тернополі: Подільська, Бродівська, Київська

Відомі Раки з Тернопільщини: Віктор Овчарук (голова Тернопільської обласної ради), Володимир Струк (начальник патрульної поліції Тернополя), Сергій Притула (телеведучий, актор, автор і співпродюсер Народного скетч-шоу «Файна Юкрайна», екс-ведучий ранкового шоу «Підйом» та талант-шоу «Україна сльозам не вірить» на Новому каналі), Катерина Калуш (начальник відділу зв’язків з громадськістю та засобами масової інформації Тернопільської міської ради).

 

Можливо Вам сподобається:

Тернопільській випускниці Оксані Чайківській мама вишивала сукню протягом двох місяців (фото)

Redaktor Вимкнено

Тернопільські собаки шукають добрих господарів

Redaktor Вимкнено

Сергій Надал “зазіхнув” на заклад для обраних

Redaktor Вимкнено

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *