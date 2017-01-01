Гороскоп для тернополян на 2017 рік від Ванги Тарновської: Риби

Рік Півня принесе Рибам доленосні події в сфері особистого життя. У плані фінансів у Риб очікується значне зростання. Можливі подорожі на далекі відстані. Як і в 2016 році, через знак Риб буде проходити Нептун. Це загострить інтуїцію Риб, їх “шосте почуття” і “третє око”. У 2017 році прийде усвідомлення того, хто для вас дійсно близький і з ким потрібно бути поруч.

Крім того, покровитель знака Риб – Нептун допоможе вам впливати на оточуючих людей позитивною енергією. Люди будуть тягнутися до вас, відчуваючи чарівність, зможете скористатися цим впливом у добрих цілях.

2017 рік обіцяє бути сприятливим, тому не бійтеся розправити крила.

Дихайте на повні груди, мрійте сміливо, досягайте поставлених цілей. Для вас не буде перешкод.

Вплив Юпітера, який з кінця червня 2017 року увійде в знак Раку, також буде позитивним для Риб. У сімейних відносинах настане повна гармонія і взаєморозуміння, довготривалі романи саме в цей період повинні закінчитися щасливою розв’язкою.

Щасливі вулиці в Тернополі: майдан Волі, Руська, Микулинецька.



Відомі Риби з Тернопільщини: Михайло Гросуляк (ресторатор).