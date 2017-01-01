Гороскоп для тернополян на 2017 рік від Ванги Тарновської: Скорпіон

Рік Півня стане початком особливого етапу в житті Скорпіонів. За цей час у вас з’явиться унікальна можливість розкрити в собі нові грані, розгледіти своє покликання. Кінець минулого року був затьмарений приходом Сатурна в сузір’ї Скорпіона. Ви були наче скуті, доводилося одночасно вирішувати кілька завдань. В 2017-му вам доведеться переглянути свої життєві позиції і аргументувати вчинками відповідальної людини, що ваші наміри серйозні. Входження Юпітера в знак Рака, яке відбудеться 26 червня, відкриє для вас неймовірні перспективи. У вас з’явиться можливість отримати ті нові знання, які в дальшому стануть особливо необхідні. У 2017 році можуть здійснитися ваші давні мрії про отримання освіти за кордоном або про довгоочікуваний круїз світом.

Скорпіонів чекає щасливе сімейне життя та любов, яку вони давно чекають. Тут не може обійтися без втручання магічних сил і космічного впливу, але треба пам’ятати, що ви не повинні займатися ідеалізацією оточення.

Щасливі вулиці в Тернополі: Вербицького, Коновальця, Руська.

Відомі Скорпіони з Тернопільщини: Степан Гіга (співак).