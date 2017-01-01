Гороскоп для тернополян на 2017 рік від Ванги Тарновської: Стрілець

Стрілець — дуже неоднозначний знак, для нього найбільше важливим у житті є кохання та взагалі любовні відносини. У новому році цьому знаку доведеться багато чого пережити, не тільки у любовній сфері, але й у інших, не менш важливих для повноцінного життя. Деякі речі будуть сприятливі для Стрільців, деякі змусять їх серйозно замислитись над тим, як вони живуть і чи правильно роблять те, що роблять, якщо це призводить до певних наслідків, які не дуже задовольняють представників цього знаку.

Є багато способів прорахувати майбутнє. Можна сподіватись лише на себе та керуватись логікою і інтуіцією, проте часом вони неспроможні насправді передбачити те, що трапиться, бо деякі життєві ситуації не піддаються прогнозуванню.

В новому році у представників цього знаку складеться найбільш сприятливе оточення для розвитку відносин з близькими людьми. Гороскоп на 2017 рік для жінки Стрільця прогнозує преважання цієї тенденції над іншими і радить не чинити опору. Протягом минулих років ваші стосунки з близькими людьми сильно похитнулись, і це однозначно треба змінювати, незважаючи на кількість моральних та фізичних зусиль, які треба буде витратити. Ваші близькі заслуговують на розуміння, навіть якщо вам здається, що це зовсім не так. Зірки будуть прихильні до вас у цьому, тож carpe diem — і відновлюйте втрачене, поки є така можливість.

Щасливі вулиці в Тернополі: Вербицького, Руська, Куліша.

Відомі Стрільці з Тернопільщини: Надійка Гербіш (письменниця),