Гороскоп для тернополян на 2017 рік від Ванги Тарновської: Телець

У 2017-му році перед Тельцями-тернополянами відчиниться багато дверей, потрібно буде лише трішки підштовнути успіх — будьте готовими довести свою позицію. Не бійтеся цього року, сміло розпочинайте кожен новий день, розвивайтеся фізично і духовно. Для багатьох Тельців цей рік принесе зустріч із другою половинкою, 2017-ий сприятлий для шлюбів. Наприкінці січня вас чекає несподіваний дарунок долі. У лютому буде більше можливостей провести час із близькими, скористайтесь цим. В березні намагайтеся залишатися сторонніми спостерігачами, не прагніть до активного спілкування – це вас виснажить. Квітень подарує значні фінансові прибутки. Літні місяці для Тельців сприятимуть відпочинку і зміцненню здоров’я. Осінь буде багата на корисні зустрічі, багатьох в цей час чекає вагомий фінансовий прибуток.

Щасливі вулиці в Тернополі: Острозького, Коновальця, Будного. Тут відбудуться важливі несподівані зустрічі у 2017 році.

Відомі Тельці з Тернопільщини: Роман Заставний (екс-міський голова Тернополя, народний депутат України), Іван Марчук (український живописець, народний художник України, лауреат Національної премії України ім. Т. Г. Шевченка. Почесний громадянин Києва й Тернополя).