Гороскоп для тернополян на 2017 рік від Ванги Тарновської: Терези

Незворушних представників знаку Терези в 2017 році не повинно залишати відчуття рівноваги і справедливості. Звичайно, лукавий Червоний Півень примудриться підкрутити терези на свій бік для власної ж вигоди. Але стежте, щоб не сталося переваги в бік обману і фальші щодо оточуючих. Дрібний обвіс у свою кишеню не зможе компенсувати довіру близьких.

Кожен знак Зодіаку управляє певними сферами життя. Терези, сьомий знак Зодіаку, керують відносинами. Всі повітряні знаки відповідають, в якійсь мірі (кажу спрощено) за стосунки і комунікацію. В 2017-му представникам знаку Терези буде легко ладнати з найвпливовішими людьми.

Щасливі вулиці в Тернополі: Слівенська, Валова, За Рудкою. Тут буде особливо багато нагод, аби здійснилися ваші найзаповітніші мрії.

Відомі Терези з Тернопільщини: Степан Барна (голова Тернопільської обласної державної адміністрації), Ігор Герета (археолог, мистецтвознавець, історик, поет, викладач і громадсько-політичний діяч. Пам’ятник Ігорю Гереті в 2016 році встановили на вул. Валова), Василь Махно (письменник), Едуард Романюта (співак), Олег Собчук (музикант, фронтмен рок-гурту “С.К.А.Й”).