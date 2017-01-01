Гороскоп для тернополян на 2017 рік від Ванги Тарновської: Водолій

Зима-2017 стане часом прекрасного відпочинку на природі, в колі родини або друзів. Активність не буде Вашим коником. І тому можете упустити можливості для втілення своїх ідей у життя. Але ж це не остання можливість.

Самотні представники знаку можуть знайти свою половинку або піти з головою в нові романтичні стосунки. Одружені Водолії зможуть завести приємні знайомства.

Навесні Вас чекає ділова активність з масою поїздок, можливо навіть за кордон. Якраз в цей час можуть здійснитися грандіозні плани і задуми. Також спробуйте на піку активності зайнятися своїм здоров’ям, відмовитися від шкідливих звичок, сісти на дієту, зайнятися спортом.

Літо – це трамплін для запаморочливого кар’єрного стрибка вгору. Ви можете просто таки злетіти по кар’єрних сходах, хоч це і займе чимало часу, сил і переживань.

Осінь надасть ще один шанс для розвитку, на цей раз – у публічній діяльності. Ваші ідеї і сміливі заяви зроблять вас популярним людиною.

Щасливі вулиці в Тернополі: Листопадова, Крушельницької, Руська.

Відомі Водолії з Тернопільщини: Олександр Богомол (начальник головного управління національної поліції у Тернопільській області), Михайло Корда (ректор Тернопільського державного медичного університету ім. І. Горбачевського). У січні народився засновник Тернополя Ян Амор Тарновський, але точної дати не відомо, ймовірно, був Водолієм або Козерогом.