Новини Тернополя 

Гурт із Тернопільського району виступив на фестивалі в Польщі

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Гурт “Легка Доріжка” з с. Мишковичі Тернопільського району відвідав Республіку Польщу. 

15 січня учасники “Легкої Доріжки” колядували для гостей курортного містечка Цісна Біщадського повіту, знайомили поляків та гостей з Європи із духовним надбанням українського народу. Тут відбувся VІ міжнародний фестиваль колядок і вертепів, участь у якому взяли колективи із Польщі, Словаччини, Румунії, Болгарії та України. Крім мишковичан Україну на фестивалі представляв львівський хор “Ставрос”.

Мишковичани презентували як старовинні колядки, так і сучасні, зокрема авторства Віктора Лиса з Чернівнівців.

Поїздку в Польщу колядникам із Мишкович профінансували односельчани, зокрема Володимир Крупніцький.
 Ірина Юрко.

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