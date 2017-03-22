Індивідуальне опалення в Тернополі: заборона була, є і буде?

Кілька місяців поспіль у Тернополі триває обговорення доцільності встановлення котелень на альтернативних видах палива. Тернопільська міська рада анонсувала амбітні плани відмовитися від опалення газом. На альтернативному виді палива – торф’яній крихті — у місті (ймовірно) запрацюють сім котелень, які забезпечуватимуть теплом заклади бюджетної сфери.

Влада міста запевняє, що котельні на торфі мало не манна небесна: і від російського газу відмовимося, і тепло для тернополян подешевшає. Натомість електорат не готовий, а подекуди і категоричний у цій темі: багатьох небезпідставно бентежать майбутні викиди в атмосферу від згорання торфу, зокрема вплив цього смогу на здоров’я. З цього приводу наводять досвід Китаю, де раніше почали палити вугіллям і торфом. Через смог, що утворюється після спалювання, місцевому населенню продають повітря в кисневих балончиках…

– У будь-яких котельнях є втрати енергії через транспортування тепла, – зазначив під час зустрічі з журналістом житель вул. Київська Василь Качур. – Чому нарешті не зважитися на вольове рішення і дозволити встановлення індивідуальних котлів у багатоквартирних будинках?

До слова, під керівництвом колишнього Тернопільського міського голови Романа Заставного було знайдено механізм надання дозволів на автономне опалення в багатоквартирних будинках. З 2006 до 2010 року в Тернополі діяла окрема програма, яка дала можливість відключити від централізованого опалення орієнтовно 120 будинків. Малозабезпеченим компенсовували 50% вартості встановлення котлів. У 2010 році з приходом до влади нинішній мер Сергій Надал скасував видачу дозволів на відключення споживачів від централізованого опалення. Хто не встиг – спізнився.

– В Ужгороді кілька років тому взагалі відмовилися від котелень, – каже тернополянка Тетяна Партика, яка мешкає на вул. Київська 15 років. – Закарпатські родини платять за автономне тепло утричі дешевше, ніж за центральне. Тобто тамтешня влада знайшла спосіб, як використати законодавство на користь громади.

Через те, що частина споживачів відключилися від центрального опалення, для решти тепло ставало дедалі дорожчим. Коли в будинку 1-2 квартири користуються послугами централізованого опалення (а такі випадки в Тернополі є), зрозуміло, які втрати енергії мають місце під час її транспортування. А хто за це платить? Правильно – прості смертні – споживачі.

Звісно, набагато зручніше самому коригувати температурний режим вдома, а відтак і контролювати видатки на комунальні послуги.

Тому, якби міська влада дбала про тернополян, дозволила б містянам самим обирати спосіб опалення своїх домівок. А не нав’язувала б новації з сумнівною перспективою.