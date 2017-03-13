Je suis тернопільські дороги

“Розгорнулась земля, наче книжка (дороги, дороги, дороги). Зашуміла трава і принишкла, простелилась нам юним під ноги“, – цей романтичний вірш Богдана-Ігоря Антонича так і називається “Дороги”. “Романтику” доріг обласного центру тепер добре відчувають підвіски автомобілів, куди б не скерували їх водії…

Як і прогнозували ще восени минулого року більшість спостерігачів того, як ремонтують дороги в Тернополі, – весною-2017 асфальт на вулицях міста зійшов разом із снігом.

Але чому так? Де не підслухай звіт про бюджет міста чи області – на кожному кроці “перевиконання і ріст економічних показників”. В рамках децентралізації Тернопіль має майже двохмільярдний бюджет. Тобто, йдеться вже навіть не про мільйони. Але є одне але: якість послуг залишається недоступною для тернополян.

До прикладу, днями у соцмережах розгніваний водій опублікував відео про стан доріг на масиві Новий Світ (майже центр міста!). “Хочу звернутися до пана мера Сергія Надала, – пише в публікації Vasil Sus. – Скільки вам ще потрібно років , щоб зробити 100 метрів дороги до будинків на Новому світі? Це є ваша особиста відповідальність і ваші обіцянки кожного року! Сором, безвідповідальність і безпорадність міської ради!”.



“Їхав сьогодні до столиці Тернопільської губернії і так замрійливо дивився на дзюри старенької дороги, спроектованої під КамАЗи і МАЗи, – написав вчора, 12 березня, на своїй сторінці Тарас Хлібович з Коичинців. – Дзюри відновлюються саме в тих місцях, де було проведено ямково-вісповий ремонт. Тут таке – або той ремкомплект не з того матеріалу зроблений, або зроблено не по людських технологіях. На станції Деренівка є якийсь асфальтовий заводик і там постійно стоять російські вагони з хімією. Може то наші “мишебраття” нам підкидають щось не те, що не тримається дорожного полотна?”.

Якщо не зациклюватися лише на негативному, то неозброєним оком в Тернополі ще можна знайти притомні дороги. Приміром, вулиця Степана Бандери або вул. Тарнавського (яку ще називали вул. ім. Романа Заставного (нині екс-мер Тернополя), кепкуючи з технології укладення асфальту). Цьогоріч виповниться 10 років від капітального ремонту цих шляхів. І ними досі можна їздити, а не пливти чи нести на собі авто, минаючи глибокі ями. 10 років, Карл! Не кілька місяців навіть…