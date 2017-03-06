«Клопотання захисту в справі Насірова про відвід судді Бобровникова щойно відхилили», – Ігор Василів
Клопотання захисту у справі Насірова про відвід судді Бобровникова щойно відхилили. Про це спеціально для «Погляду» повідомив свідок подій – голова Тернопільського осередку ВО “Автомайдан”, член Ради громадського контролю НАБУ Ігор Василів.
Відстороненому голові Державної фіскальної служби України Роману Насірову інкримінують зловживання службовим становищем та розкрадання державних коштів у сумі понад 2 млрд. грн. Про це повідомляє телеканал “112”, посилаючись на адвоката Насірова.
– Бобровников продовжуватиме справу, – повідомив Ігор Василів. – Можливо, це не найкращий варіант, але позитив в тому, що хоч суд продовжиться і Насіров не втече. Наступний етап – обрання запобіжного заходу Роману Насірову.
Блокада Солом`янського суду активістами наразі не знята.