«Клопотання захисту в справі Насірова про відвід судді Бобровникова щойно відхилили», – Ігор Василів

Клопотання захисту у справі Насірова про відвід судді Бобровникова щойно відхилили. Про це спеціально для «Погляду» повідомив свідок подій – голова Тернопільського осередку ВО “Автомайдан”, член Ради громадського контролю НАБУ Ігор Василів.

Відстороненому голові Державної фіскальної служби України Роману Насірову інкримінують зловживання службовим становищем та розкрадання державних коштів у сумі понад 2 млрд. грн. Про це повідомляє телеканал “112”, посилаючись на адвоката Насірова.

– Бобровников продовжуватиме справу, – повідомив Ігор Василів. – Можливо, це не найкращий варіант, але позитив в тому, що хоч суд продовжиться і Насіров не втече. Наступний етап – обрання запобіжного заходу Роману Насірову.

Блокада Солом`янського суду активістами наразі не знята.