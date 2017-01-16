Розклад богослужінь та освячення води в церкві на бульварі Данила Галицького у Тернополі

18 січня (середа)

9:00 – Вечірня з Літургією св. Василія Великого. Велике Водосвяття.

21:00 – Велике Повечір`я

21:25 – Утреня.

22:30 – Свята Літургія. Велике Водосвяття.

19 сячня (четвер)

6:00 – Свята Літургія. Велике Водосвяття.

8:00 – Свята Літургія. Велике Водосвяття.

10:00 – Свята Літургія. Велике Водосвяття.

18:00 – Свята Літургія. Велике Водосвяття.

З 20 січня щоденно (з 16:00 год., у вихідні -— з 15:00) отці будуть відвідувати помешкання парафіян з Йорданським благословенням.

20 січня – П`ятниця (з 16:00 год.)

вул. Слівенська

Чайковського

Героїв Крут

Савури

Довженка

Текстильна

Лозовецька

І. Франка

Глибока

Дорошенка

Дністрянського

Глиняна

Монастирського

Коцюбинського

21 січня – Субота (з 15 год.)

вул. Коновальця

Вербицького

Репіна

Канадська

Самчука

Польового

Чубинського

Гуцульська

Корольова

Будзиновського

Сімовича

Під Яром

Безкоровайного

Фабрична

15 Квітня

Сірка

Галицька

Лепкого

Злуки

Ломоносова

Вітовського

Збаразька

22 січня – Неділя (з 15:00)

вул. С. Бандери (всі юудинки)

23 січня – Понеділок (з 16:00 год.)

вул. Л. Українки

24 січня – Вівторок (з 16:00 год.)

вул. Д. Галицького, Протасевича

За інф. на дошці оголошень церкви.

Дивитися розклад богослужінь в усіх церквах Тернополя (доступний з 17 січня)