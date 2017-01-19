Масове купання у крижаній воді в парку «Топільче» (Фоторепортаж)

Купання у крижаній воді – традиційний обряд на Йордан в Тернополі. Цьогоріч відчайдухів було кілька сотень, серед них – чоловіки, жінки, молодь.

Наймасовіше купання цього дня відбулося в парку Топільче, неподалік так званого “Моржатника”.

Спершу священнослужителі провели службу Божу та освятили водойму. Далі ж тернополяни пірнали у крижану купіль, щоб цілий рік бути здоровими. Принаймні у цьому переконаний тернополянин Сергій Ситник, для якого купання в йорданській воді стало традицією ще з 2000 року. Перед тим, як окунутись, моржі готуються духовно і фізично.

У воду з тернополянами пірнув славетний Нептун (див. відео).

Моржування стало неабияким видовищем і для тернополян, які не зважуються на такий екстрим, багато людей прийшло подивитися і “зафільмувати” екстремалів, які кинули виклик холоду.

Натомість медики підкреслюють, щоб не зашкодити Йорданськими купаннями організму, треба попередньо готуватися та отримати консультацію лікаря.

На завершення дійства відбувалося частування козацькою кашею, кулішем, рибною юшкою, чаєм.

Нагадаємо, сьогодні зранку тернопільські священики освятили воду в резервуарах КП “Тернопільводоканалу”, відтак свячена вода потрапила в домівки всіх тернополян.

Фоторепортаж з купання в крижаній воді на тернопільському ставі – незабаром на “Погляді”.