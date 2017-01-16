На Водохреща можна буде зануритися у джерело в Гаях Гречинських

19 січня, у свято Богоявлення, на джерелі, що у селі Гаї Гречинські під Тернополем буде проведено велике освячення води, а також всі бажаючі зможуть зануритися в купальню.

18 січня о 09:00 – Часи Навечір’я (Освячення Води). 19 січня 0 9:00 – Літургія, 10:30 год. – Велике освячення води.

Про це повідомив “Погляду” настоятель храму Святого Духа у с. Гаї Гречинські о. Василь Мокрицький. “Традицію із зануренням в особливу йорданську воду розпочату минулого року, порушувати не будемо, — зазначив священик. — Не можу пропонувати людям пірнати у холодну воду, а сам стояти збоку. п`ять останніх років регулярно пірнаю на Водохреща”.

Купання на Водохреще церквою не передбачене, але дозволене. Ті, хто купається у крижаній воді, вважають, що таким чином змивають із себе духовний бруд, загартовують тіло і душу.