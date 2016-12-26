“Наступний рік буде важким”, – фракція ВО “Батьківщина” про бюджет Тернополя

Депутати Тернопільської міської ради одноголосно підтримали бюджет міста Тернопіль на 2017 рік. “Погляд” запитав у голови фракції ВО “Батьківщина” у тернопільській міській раді Андрія Артимовича, чи задоволені депутати кінцевим проектом бюджету, який і затвердили з другого разу на сесії.

Добре, що Тернопіль уже з бюджетом! Хоча не всі зауваження від нашої фракції враховані, але принципові так, і ми це розуміємо. Будемо сподіватися на покращення після перерозподілу того, що буде у наступні місяці.

Вважаємо великим досягненням те, що дуже плідно працювала бюджетна комісія і відбулася рада голів фракцій щодо бюджету. Це дає можливість напряму максимально втілювати в життя те, що нам делеговано громадою. Це великий крок вперед.

Мінусом є те, що потрібно більше грошей. Доводиться чимось жертвувати і тернополяни повинні це зрозуміти.

Наступний рік буде важким. Проте, якщо буде таке ж розуміння і співпраця депутатів, це дасть можливість нам донести до тернополян, що робиться, а що ні. Так вони зможуть більше розуміти. Бо діалог – це є початок розуміння.

Загалом, якщо підсумувати, то наша фракція задоволена процесом затвердження бюджету міста Тернопіль на 2017 рік. Хоча ми хотіли би більше.

Нагадаємо, про бюджет 2017-го уже розповідали у фракції “Блок Петра Порошенка “Солідарність”. Також “Погляд” очікує на коментарі інших фракцій в міській раді.