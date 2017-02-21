Нетривіальні меблі від тернополянина Юрія Остап’юка (фото)

Житель села Гаї Гречинські, що поруч із Тернополем, економіст за фахом Юрій Остап’юк — такий собі майстер практичних речей. Рік тому він увійшов у когорту народних умільців Тернопільщини, але оригінальний тим, що матеріали для своїх виробів не купує в дорогих крамницях, а… підбирає. Він дає “друге життя” піддонам з дерева, перетворюючи в меблі для дому, або декору вулиці, які вносять “родзинку” в тривіальний домашній побут.

Піддони — залишки виробництва, підставки для оздоблювальних і будівельних матеріалів, які виготовляють з надійних і витривалих дерев’яних дощок. Після використання їх переважно викидають чи спалюють.

— Близько року тому мені недорого дісталися кілька піддонів, — розповів “Погляду” Юрій Остап’юк. — Незадовго побачив в інтернеті їх оригінальне використання в меблюванні. Син товариша запропонував зробити йому меблі для дачі. Так з’явилися перший стіл і два дивани. Замовнику сподобалося. Згодом попит зріс, як і ідеї щодо використання піддонів. З цікавого траплялося робити об’ємний комплект комп’ютерного столу для одного геймера. Замовлення на меблі з піддонів надходили з салону хутра, автосалону. Нещодавно одна львівська перукарня, оформлена у стилі 30-их років, замовила стіл для чоловічого манікюру. Одеський яхт-клуб замовив ящики для квітів – теж з піддонів. Такі меблі сприяють збереженню природи, адже утилізуємо матеріал до кінця, так би мовити.

Свій доробок пан Юрій оформив у бренд “Woody Workshop”. “Ідею щодо назви запропонував син, — каже майстер. — У перекладі з англійської назва означає “дерев’яненька майстерня”.

Поділився Юрій Остап’юк і планами: “Зараз маємо ідеї розширити асортимент підручних матеріалів. Адже меблі з піддонів, як ідея, матимуть своїх шанувальників, але це треба якось розвивати, тож плануємо “запустити” виробництво багатофункціональних меблів із фанери, які можна трансформувати в різні речі. Їх можна буде цікаво використовувати на майстер-класах для дітей”.

Очевидно, що витрати на потрібні меблі кардинально менші, ніж аналогічні меблі з салонів або спеціалізованих магазинів.

Ірина Юрко.