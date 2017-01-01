Новому рокові сьогодні — 2017, Сергію Надалу — 42

1 січня у тернополян не тільки стартував новий рік, нині ще й день народження у Файномістянського голови Сергія Надала. Сьогодні йому виповнилося 42 роки. З цієї нагоди “Погляд” взяв інтерв’ю-привітання у депутатів Тернопільської міської ради, яких ми попросили висловити побажання Сергію Віталійовичу в трьох аспектах: як сім’янину, особистості та управлінцю. Ось що із цього вийшло.

Завжди мати час на себе і родину

Юрій Штопко (фракція Політична партія «Об’єднання «Самопоміч»): “Як сім’янину, бажаю Сергію Надалу завжди мати час на себе і родину, бо це найважливіше в житті. Як особистості – не зраджувати власним цінностям і переконанням, бо лише тоді можна прожити життя так, щоб про тебе згадували тільки добрим словом. Як управлінцю, бажаю чути критику, чути голос людей, але водночас втримати межу між популізмом, демократичністю і відкритістю”.

Крісло мера вже завузьке

Андрій Шкула (фракція Політична партія «Об’єднання «Самопоміч»): “Сім’ї Сергія Віталійовича бажаю терпіння і розуміння, бо міський голова на роботі чи не щодня працює до ночі – це правда. Час, який мав би витрачати для родини, йде на політику, господарку, інші справи і це важко. Самому ж пану Сергію зичу щастя, радості й добра – це найкращі подарунки для кожного. А ще бажаю, аби в його житті було більше позитивних, хороших, щирих людей. Бо часто наше оточення не завжди таке, як би мало бути… Як меру, я б побажав Сергію Надалу наснаги та щодня виправдовувати довіру виборців. Ще зичу рости великим. Крісло мера, думаю, вже завузьке пану Сергію – міністерство, Верховна Рада, Адміністрація – є куди рухатись. Звільняйте місце, тут теж є бажаючі (усміхається – ред.)”.

Приємно йти пліч-о-пліч

Наталя Паньків (фракція ВО “Свобода”): “В цей святковий зимовий день, вільний від турбот, Ви, Сергію Віталійовичу, все одно залишаєтесь на сторожі міста. Щоб зробити Тернопіль кращим, мені особливо приємно йти пліч-о-пліч із прекрасним керівником та ідейним очільником міста. В постійній кропіткій роботі та вирішенні питань нашого міста Ваша чіткість слова надихає на результат. Нехай у Вашому домі завжди панують мир і злагода, у серці – доброта, а в справах – мудрість та виваженість. Нехай людська шана буде подякою Вам за плідну працю, чуйність, уміння творити добро”.

Залишитися в історії найкращим мером Тернополя

Володимир Гринда (фракція ВО “Батьківщина”): “Бажаю любові, злагоди, сімейного затишку, уміння стримано реагувати на виклики сьогодення, менше хвилювань. Адже Вашій сім’ї, як і кожній іншій, потрібен спокійний, здоровий чоловік. Бажаю мудрості і креативу, щоб Ви назавжди залишилися в історії найкращим мером нашого міста”.

Стати багатодітним батьком

Вікторія Шараськіна (фракція політичної партії «Громадський рух «Народний контроль»): “Сергій Надал ще молодий, тому я бажаю йому взяти з мене, багатодітної мами, хороший приклад – і стати багатодітним батьком. Знаю, у нього зараз є лише донечка, нехай буде ще й син, аби було кому передати прізвище! Нехай у новому році буде по-справжньому щасливим, матиме можливість бути собою, бо цього нерідко важко досягнути публічним людям. Як управлінцю бажаю, нехай у Сергія Надала будуть можливості суттєво впливати на ситуацію не тільки в Тернополі, а й на рівні країни, зокрема, щоб зупинити війну на сході”.

Більше розуміння від тернополян і депутатів

Олег Климчук (фракція ВО “Свобода”): “Сім’ї Надалів бажаю злагоди, добробуту, щастя. Особисто Сергію Віталійовичу бажаю терпіння і витримки, щоб з честю нести обрану нелегку ношу, яка не кожному під силу. Як управлінцю і керівнику міста: менше проблем, більше розуміння від тернополян і депутатів міської ради”.

Нехай доля щедро сипле із рогу достатку

Марія Баб’юк (фракція ВО “Свобода”): “Як сім’янину бажаю Сергію Віталійовичу злагоди, сімейного затишку і душевного спокою. Нехай доля щедро сипле із рогу достатку те, про що мрієте, і до чого прагнете. Особисто: творчої наснаги і міцного здоров’я, людського щастя і земних благ. Нехай ніколи Вас не полишає життєва мудрість, а фортуна приносить лише приємні несподіванки і сюрпризи. Як посадовцю і очільнику міста бажаю і надалі без сумнівів і вагань приймати рішення на благо громади Тернополя”.

“Приручити” бодай 40 депутатів

Петро Поврозник (фракція ВО “Батьківщина”): “З нагоди дня народження бажаю Сергію Надалу прожити у здоров’ї сотню років, підкорити сотню нових вершин, набути сотню вірних друзів, і “приручити” хоча б 40 депутатів, які були б готові разом із Вами перетворити Тернопіль на справді європейське місто. Нехай щастить Вам у всьому!”.

Взаєморозуміння та плідної співпраці

Віктор Генсерук (фракція Політична партія «Об‘єднання «Самопоміч»): “У день народження бажаю Тернопільському міському голові злагоди в сім’ї та миру в Україні. Успіхів у щоденних справах, у сміливих планах та сподіваннях. Взаєморозуміння та плідної співпраці з депутатським корпусом, виконавчими органами влади”.

Душевного спокою

Наталія Шоломейчук (фракція ВО “Батьківщина”): “Сергію Віталійовичу бажаю міцного здоров’я, побільше радості, поменше смутку. Любові та злагоди в родині. Сили, натхнення, позитиву, щирих і надійних друзів. Душевного спокою. Як очільнику міста бажаю йому мудрих, виважених рішень, сильної команди, креативу і майбутніх звершень на благо Тернополя та України”.