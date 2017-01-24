Новий закон встановлює чіткі правила гри в будівельних роботах, – Роман Заставний

Українські парламентарії прийняли за основу один із важливих документів, які чекали на розгляд у другому читанні, ─ закон №4733 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення містобудівної діяльності». Про новації, передбачені цим законом, нашому виданню розповів народний депутат від політичної сили “Народний фронт” Роман Заставний.

Завдяки прийняттю цього документа будівельну галузь України чекає істотний перегляд умов роботи.

– Закон №4733 – ще один елемент децентралізації влади в Україні, – зазначив Роман Заставний. – Зокрема він передбачає відміну категорії складності об’єкту будівництва, натомість прийняття категорії відповідальності. Саме від певної категорії складності об`єкта будівництва залежало, яким чином розробляти проектну документацію, чи підлягатиме вона експертизі, яка дозвільна процедура і порядок введення об’єкта в експлуатацію.

За словами парламентаря, для охочих інвестувати в «квадратні метри» Тернополя це однозначно сприятлива зміна: за останні роки було багато випадків, коли будівництво у місті визнавалося самовільними, контролюючі органи зупиняли проведення будівельних робіт, відтак інвестори несли суттєві збитки. Оновлений закон дає можливість контролювати будівництво багатоповерхівок і вчасно попереджати виникнення самовільних будівництв.

Процедура, пропонована законом №4733, буде покращувати умови для малих і середніх підприємців, невеликих будівельних компаній. Раніше можна було зводити будинки не вище двох поверхів площею до 300 кв. м. Відповідно ж до нового закону, з наступного дня після подання повідомлення вже можна буде будувати приватні, малоквартирні будинки, адміністративні будівлі для малого, середнього бізнесу, а також житлові будинки до 4 поверхів площею понад 300 кв. м.

– Новий закон встановлює чіткі правила гри в будівельних роботах: перелік підстав для проведення позапланових перевірок органами архітектурно-будівельного контролю, підстави для скасування містобудівних умов і обмежень, а також внесення в них змін. Тому в цілому для будівельної галузі України цей документ матиме позитивний ефект, – прокоментував важливість закону №4733 Роман Заставний.