«Пакт про ненапад» у Тернополі розглянули за участю трьох нардепів. Від чого ховаються інші?

Днями відбувся другий обласний етап національного круглого столу «Єдність заради перемоги». Модератор – Іван Ковалик. Ініціатори – рух «Вільні люди».

Цього разу круглий стіл відбувся за участю народних депутатів Романа Заставного («Народний фронт»), Тараса Юрика та Миколи Люшняка (обоє з «БПП «Солідарність»). Решта запрошених нардепів з Тернопільщини не прийшли.

Національний круглий стіл – ініціатива громадськості із закликом до об’єднання проукраїнських парламентських сил навколо досягнення поставлених Революцією Гідності цілей. У відповідному зверненні до п’яти лідерів парламентських політичних сил є 16 пунктів. Текст з правками та пропозиціями представили народним депутатам.

Микола Люшняк: «Включаючи будь-які засоби масової інформації, чуємо про нестабільність, ключові слова: «влада неспроможна», «перевибори», «корупція». Особливо про це гучно говорять з телеканалів, у яких на 70% кінцевий бенефіціар – Російська Федерація, – 1+1, ISTV, Новий канал, 112. З 2002 року, за даними СБУ, Володимир Путін відновив всю агентурну систему, яка була в цілому світі, в тому числі і в Україні. В нас в парламенті є люди, які взяли громадянство України зразу після Майдану. Ніхто не може дати гарантію, що ці люди не працюють на ФСБ. Вони розхитують країну, кажуть, що в нас нічого не вийде і все дуже погано. Що сьогодні потрібно Росії? Довести всьому світові, що Україна не може відбутися як суверенна держава, яка може впливати на геополітику в світі. Тобто вона може бути тільки придатком Російської Федерації. Таке завдання поставив Путін і лобіює його вже більше 5 років у міжнародній спільноті. У нас почали красти історію. Чи підемо на це як українське суспільство, чи дамо відсіч – залежить від нас. Я особисто не боюся перевиборів. Але якщо ми сьогодні змоделюємо ситуацію після виборів. Думаю, як мінімум, кілька тисяч квадратних кілометрів території знов віддамо. Тому зараз нам як ніколи треба продемонструвати єдність суспільства.

Роман Заставний: «Корупція. Давайте чесно скажемо: вона завжди була притаманна Україні. Але раніше ніхто не міг собі дозволити, щоб у ЗМІ про корупцію так відкрито і доступно розповідали. Чи збільшилася корупція, чи зменшилася – спірне питання. Коли самі правоохоронці затримують своїх же колег за вживання алкоголю. Уявіть собі таку новину три роки тому – така новина апріорі не потрапила б в жодне видання. Це типовий приклад, що Україна змінюється. Це далеко до ідеалу чи європейських стандартів, але те, що поступ відбувається, треба спокійно визнати.

Агресія в Україні. Знову ж таки, чесно собі зізнаймося, що агресія в Україні відбувається руками не Путіна, а руками українських політиків, яким чогось не дісталося і чимось невдоволені. Тому, передусім, має бути претензія до своїх. Вихід з ситуації дуже простий: якщо ми всі політично свідомі, патріоти, давайте не будемо чекати прийняття якихось глобальних рішень. Давайте зробимо бойкот політикам і тим ЗМІ, які принижують Україну, працюють на боці агресора.

Якщо ми говоримо, що «Інтер» – злочинний канал в Україні, тим не менше, найбільш патріотичні сили в черзі стоять, аби потрапити в його ефір. Де ж тут патріотизм? Це звичайна дволикість. Якщо моя політична сила прийняла рішення про бойкот цього телеканалу, в ефірі жодного представника від «Народного фронту» немає. Це принципова позиція. Якщо би п’ять політичних сил прийняли таке ж рішення, цього каналу вже через рік-два не було б. Не треба навіть чекати на якесь виконавче рішення. Він би просто знівелював себе і перейшов у категорію третьосортних.

Щодо дотермінових виборів, нам, депутатам, некоректно піднімати це питання. Давайте, подумаємо, що ми отримаємо на виході. Приміром, весною проводимо дотермінові вибори, хто прийде в український парламент і що будемо робити?».

Тарас Юрик: «Зважаючи, що рейтинг влади не високий, цим дуже легко маніпулювати. Нині кожен з політиків, який відчуває, що він десь не доотримав влади, з легкістю розкачує ситуацію, повідомляє про абсолютний негатив з боку влади. Відповідно ми й маємо таке інформаційне поле в області і країні загалом.

Громадські активісти повинні бути об’єктивні в оцінці теперішньої ситуації. Але і говорити про те, що країна справді змінюється, теж важливо.».

Представник Ради бізнесу Тернопілля Ярослав Колодій поцікавився у народних депутатів, чи об’єднання політичних сил взагалі можливе. За його припущенням, дехто з інших народних депутатів не відвідали круглий стіл, бо розуміють, що потраплять на дебати між партіями. І якщо говорити про перспективу 16 пунктів – по яких з них партії можуть об’єднатися?

Тарас Юрик висловив впевненість, що об’єднання політичних сил можливе.

Проаналізувавши 16 пунктів меморандуму, Микола Люшняк визначив з них 12, які стосуються роботи парламенту. Висловив сумнів щодо єдності парламенту у пункті №2 – «Ухвалити новий Виборчий кодекс і запровадити пропорційну виборчу систему за відкритими списками».

– У мене є сумніви щодо пункту «Недопущення розповсюдження кремлівських та антиукраїнських впливів через церкви та релігійні організації», – сказав Микола Люшняк. – Вважаю, це має вирішувати Церква. Адже забороняючи, порушуємо конституційне право волевиявлення тих громадян, які мають різні віросповідання. Це питання, яке розхитує Україну.

– Важливо, щоб в основі концепції лейтмотивом було «за», а не протиріччя, – підсумував участь у круглому столі Роман Заставний. – Контраверсійність слід виключити. Українське суспільство має змінитися. Вважаю, еволюційний шлях кращий, ніж революційний.

Як зазначив модератор зустрічі Іван Ковалик, який би не був результат національного круглого столу, всі його учасники в Тернопільській області працюватимуть у конструктивному руслі надалі.

Кінцева мета цього круглого столу: політики-патріоти мають підписати «пакт про ненапад» заради збереження держави. Лідери партій «Блок Петра Порошенка», «Народний фронт», «Батьківщина», «Радикальна партія Олега Ляшка», «Самопоміч» повинні припинити розбрат, повернутися до коаліції 2014 року «Європейська Україна» та спільно з громадськістю напрацювати стратегічні напрямки розвитку країни, прийняти «Національну платформу розквіту» та реалізувати її, відкинувши популізм та брудний піар заради власних рейтингів.