Пенсіонерка повністю втратила зір в одній з приватних клінік Тернополя

В одній з приватних клінік Тернополя, начебто через непрофесійне лікування, повністю втратила зір пенсіонерка з інвалідністю. Про скрутну ситуацію жінки повідомив депутат Тернопільської міської ради Тарас Білан під час сесії 24 лютого.

– Жінка інвалід – без ноги, – зазначив депутат. – У приватній клініці Тернополя через голковколення в очі вона осліпла. У листопаді звернулася в прокуратуру. Відповіді немає до сьогодні. Просить провести судмедекспертизу, має документи з обласної лікарні, які підтверджують стан справ. Вихідним листом №72 було направлено звернення до Тернопільської місцевої прокуратури з наступним питанням: пенсіонерка, інвалід без ноги втратила зір (повністю осліпла) через, на її думку, непрофесійне лікування в приватній клініці Тернополя. Прошу притягнути винних до відповідальності. Відповідь направити письмово.

Депутатський запит в Тернопільську обласну прокуратуру з контролем генерального прокурора України на сесії Тернопільської міської ради підтримали 36 голосами з 41 можливого.