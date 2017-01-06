Першими у всій красі різдвяну шопку в церкві св. Петра в Тернополі побачать не тернополяни

Про це в інтерв`ю для “Погляду” розповів настоятель монастиря Різдва Пресвятої Богородиці в Тернополі о. Юстиніан Городечний.

— У рамках нашої монастирської традиції на Святвечір на дзвінок у трапезній збирається уся братія, — каже о. Юстиніан. — Насамперед, ми колядуємо і читаємо фрагмент з Євангелія святого Матея чи святого Луки, які найкраще описують подію народження Ісуса. Після цього настоятель монастиря бере просфору (пластинки хліба з медом), яку розділяє поміж братів, складаючи кожному різдвяні привітання. Тоді настає урочистий момент, коли наймолодший брат зі спільноти стає на коліна перед всією братією і просить у настоятеля благословення, щоб дозолив проповідувати йому про дитятко Ісуса. Після проповіді і привітань братів він знову стає на коліна і просить вибачення, що був недостойним проголошувати Ім`я Господнє. На це настоятель монастиря дає брату покуту — промовити 10 разів молитву “Богородице Діво” і раз “Отче наш”, наприклад, які він молить за померлих. Тоді всі приступають до вечері з 12 страв.

Після цього у монастирі зустрічають вертеп із с. Гаї Шевченківські – традиційно приходять найменші парафіяни села. Вони приносять монахам гостинці, співають, віншують. Гаївчанам навзаєм дають гостинці і запрошують до вечері. Опісля священики ведцть малечу до різдвяної шопки, де вмикають вогники – отож, першими шопку в храмі св. Петра на вулиці Володимира Великого в Тернополі бачать саме малі гаяни. Тернопільський вертеп приголомшує своїми розмірами.

Офіційне ж відкриття шопки відбудеться під час нічної Служби Божої о 00.00 7 січня.