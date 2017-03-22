“Погляд” шукає здібних дітей

У кожній дитині «за замовчуванням» є творчий потенціал, унікальні здібності. Тут найважливіше – вчасно виявити і застосувати їх. Передусім, це належить до компетенції батьків, які повинні підтримати дитину в починаннях, стати такими собі «піар менеджерами» для сина чи доньки.

Інтернет-видання „Погляд” започатковує проект „Унікальні здібності наших дітей”, в рамках якого прагнемо розповісти своїм читачам про здібних дітей. Якщо ваша кровинка робить успіхи у мистецтві-своїми-руками, неординарно малює, пише вірші чи прозу, конструює… вона варта уваги загалу і ви хочете, щоб про неї дізнався увесь світ, – надсилайте нам на електронну адресу poglyad.ternopil@gmail.com коротеньку історію про свою дитину. Ми ж розкажемо про неї на наших інтернет-сторінках. Не забудьте прикріпити до листа фото.