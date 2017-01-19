Помер керівник школи “Зоринка” Ізидор Доскоч

Помер після важкої хвороби керівник школи “Зоринка”, заслужений працівники освіти України Ізидор Доскоч.

Панахида відбудеться 19 січня о 21.00 у приміщенні школи «Зоринка» за адресою: вул. Грушевського, 2

Довідка

ДОСКОЧ Ізидор Олексійович (14. 05. 1940, м. Підгайці Терноп. обл.) – диригент, педагог. Лауреат Всеукр. конкурсу хор. колективів ім. М. Леонтовича (Київ, 1993), 4-го Міжнар. конкурсу дит. хор. колективів «Артеківські зорі» (АР Крим, 2001), 22-го Міжнар. хор. фестивалю ім. Б. Бартока (м. Дебрецен, Угорщина, 2006; усі – 1-а премія) та ін. Закін. Харків. ін-т культури (1963; кл. нар. інструментів В. Контіча), Львів. консерваторію (1980; кл. диригування М. Колесси). Викл., засн. і кер. оркестрів нар. інструментів Кам’янець-Поділ. культ.-осв. уч-ща (Хмельн. обл., 1963–68) та пед. ін-ту (1968–74). Від 1974 – викл., 1980–82 – кер. симф. оркестру Терноп. муз. уч-ща. 1982 створив у Терноп. палаці піонерів дит. хор. колектив «Зоринка», 1996 – однойм. дит. хор. школу на його базі. Організував Міжнар. хор. фестиваль духов. музики «Тернопільська Зоринка–2005». Ініціатор і виконавець монограм автор. концертів Б. Фільц (Тернопіль, 1998), Є. Садовського (м. Парма, шт. Огайо, США, 2000), В. Петровського (Одеса, 2003).