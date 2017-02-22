«Прикро, що в проекті будівництва ГЕС на Дністрі беруть участь міжнародні експерти», – Роман Заставний
Народний депутат України Роман Заставний (політична партія “Народний фронт”) прокоментував резонансне питання щодо будівництва гідроелектростанцій на річці Дністер.
– Мені прикро, що в цьому проекті беруть участь міжнародні експерти, міжнародні фінансові інституції, – сказав Роман Заставний. – Бо здається, що це дуже зручний елемент для виведення грошей. Але це моя суб’єктивна думка. В Україні нині хаос, а в них вкрасти гроші вже неможливо. По-друге, якщо ми всі такі патріоти, то, хлопці, давайте не просто говоритимемо про Дністер, а, наприклад, створимо фонд для прибирання його узбережжя. Скинемося хто по 100 грн., хто – 10 тисяч. Можливо, підприємці погодяться щомісяця відраховувати певну суму. Зразу приймемо концепцію цільового призначення фонду. Наприклад, перший проект: закупляємо 100 контейнерів для сміття. Далі укладаємо угоду на вивіз цього сміття раз у тиждень чи в місяць. До речі, з 20 населених пунктів на березі Дністра жоден до цього часу не підписав угоду про централізований вивіз сміття, – кінець цитати.
2 коментарі до запису “«Прикро, що в проекті будівництва ГЕС на Дністрі беруть участь міжнародні експерти», – Роман Заставний”
Вивозити сміття напевне буде фірма з Микулинець, цікаво хто має частку у цій фірмі? Людей цікавить болюче питання будівництва каскаду ГЕС, а не схеми лобіювання бізнес інтересів.
Я не мешканець Тернопільщини, але на мій погляд це добре що зав’язані саме міжнародні і нституціі, бо звичайно краде не “тітка з Канади”, а твій сусід. По друге плекати надію на підприємців(в першу чергу малий та й в деякій мірі середній) не сильно потрібно – чи ви не не знаєте скільки людей позакривали своі ФОП в грудні 2016? ” Дякуючи зниженню” податків для “спрощенців” та погроз від влади про штрафи в 320 тисяч струмки допомоги від бізнесу можуть засохнути.