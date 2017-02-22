«Прикро, що в проекті будівництва ГЕС на Дністрі беруть участь міжнародні експерти», – Роман Заставний

Народний депутат України Роман Заставний (політична партія “Народний фронт”) прокоментував резонансне питання щодо будівництва гідроелектростанцій на річці Дністер.

– Мені прикро, що в цьому проекті беруть участь міжнародні експерти, міжнародні фінансові інституції, – сказав Роман Заставний. – Бо здається, що це дуже зручний елемент для виведення грошей. Але це моя суб’єктивна думка. В Україні нині хаос, а в них вкрасти гроші вже неможливо. По-друге, якщо ми всі такі патріоти, то, хлопці, давайте не просто говоритимемо про Дністер, а, наприклад, створимо фонд для прибирання його узбережжя. Скинемося хто по 100 грн., хто – 10 тисяч. Можливо, підприємці погодяться щомісяця відраховувати певну суму. Зразу приймемо концепцію цільового призначення фонду. Наприклад, перший проект: закупляємо 100 контейнерів для сміття. Далі укладаємо угоду на вивіз цього сміття раз у тиждень чи в місяць. До речі, з 20 населених пунктів на березі Дністра жоден до цього часу не підписав угоду про централізований вивіз сміття, – кінець цитати.