Родини загиблих Героїв з Тернопільщини колядували з “Піккардійською терцією” (відео)

Родини героїв із Тернопільщини відвідали різдвяний Львів. Там мали екскурсії, обід в трапезній Українського католицького університету, концерт “Піккардійської терції” та тернопільських “Галичан”, майстер-класи. Про це на своїй сторінці пишуть волонтери Логістичного центру допомоги бійцям АТО.

Подарувати радість дітям загиблих українських бійців у спільному різдвяному співі і запросити до святкової атмосфери древнього Львова – такою є різдвяна місія волонтерів, які запросили до міста Лева родини загиблих воїнів АТО.

12 січня дванадцять родин загиблих та полонених бійців з Тернопільщини разом з волонтерами Логістичного центра допомоги бійцям АТО вирушили до Львова на акцію “Різдвяна місія”. Місія об’єднала близько 200 дітей загиблих українських бійців, котрі приїхали до Львова на запрошення волонтерів із 4-ох областей України – Львівської, Волинської, Івано-Франківської та Тернопільської.

У програмі дня – екскурсійний чудо-потяг, майстерня шоколаду, “Криївка”, “Копальня кави”, львівські крамнички й історії про древнє місто, а потім спільна гостина в трапезній Українського католицького університету. В університетському храмі Святої Софії Премудрості Божої запрошені поспівали колядок з “Пікардійською терцією” та тернопільським гуртом “Галичани”, віншували, і взяли участь у психологічних майстер-класах.





Дорогою до Львова, у двох автобусах, які вирушили з Тернополя щедро лунали колядки та віншування. За кращі віншування дітки отримували солодкі подарунки.





Організувати захід вдалося завдяки спільній співпраці волонтерів з Великобританії та України. Ініціатором такої зустрічі є волонтерка з Лондона, представниця української діаспори Ірина Естевес у співпраці з благодійною організацією “Ukrainian Charity”.

Серед волонтерів, які долучені до цієї акції: Ірина Естевес (Лондон), Волонтерський рух “Меценати для Солдата” (МдС) (Волинь), Логістичний центр допомоги бійцям АТО (Тернопіль), Трач Галина (Львівщина), Наталія Перцович (Івано-Франківськ), Ольга Зарічинська (“Волонтерська сотня УКУ”).

Волонтери Логістичного центра допомоги бійцям АТО висловлюють вдячність пані Ірині Естевес, а також відділу сім’ї та молоді Тернопільської обласної державної адміністрації за змогу долучити родини загиблих Героїв Тернопільщини до даної поїздки.

Родини та волонтери щиро зворушені теплим прийомом, увагою, екскурсією, смачним обідом – червоним борщем та варениками, чуттєвим концертом та привітною атмосферою, яка панувала для нас у Львові протягом дня, котрий назавжди закарбується у нашій пам’яті.