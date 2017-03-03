Що відповіла Байковецька громада селу Гаї-Шевченківські щодо можливого об`єднання

Як ми повідомляли раніше, на 12-ій сесії Гаї-Шевченківської сільської ради затверджено результати опитування щодо об’єднання з територіальними громадами. На вибір у гаївчан були: Тернопільська, Байковецька, Великоглибочецька територіальні громади. Найбільше голосів — за приєднання до Байковецької об’єднаної територіальної громади — 55,76%. Об’єднатися з Тернополем висловили бажання 44% опитаних. До Великого Глибочка зголосилася приєднатися одна людина.

Згідно з результатами опитування, Гаї-Шевченківська сільська рада звернулася у Байковецьку сільську раду об`єднаної територіальної громади щодо можливого входу в цю громаду. Перспективи наразі дещо розмиті: