Сімейному клубу “Промінчики” у Тернополі — 8 років! або Вісім причин, чому варто бути членом цього клубу

У лютому 8-ий рік народження відзначив Тернопільський сімейний клуб «Промінчики». За період існування клуб відвідали понад тисяча дітей. Днями «Погляд» побував в іменинників з метою з’ясувати 8 символічних причин, чому варто бути членом цього клубу.

Перша причина: ефективна програма раннього розвитку

З метою створення оптимального середовища для всебічного розвитку дитини віком до 3-х років, в клубі розроблений особливий курс — «Перші кроки з мамою».

В цьому курсі педагоги клубу використовують елементи найкращих методик раннього розвитку, передусім – Марії Монтессорі (сенсорний розвиток) та Макото Шичида (розвиток правої півкулі мозку, що відповідає за уяву та інтуїцію). Кожне заняття динамічне і наповнене цікавими завданнями та іграми.

Педагог сімейного клубу «Промінчики» Валентина Кіцила: «Найважливіший результат занять, як на мене, те, що діти навчаються бути самостійними. Найбільше щастя для педагога – дивитися, як ці маленькі дітки вправно соціалізуються. Вони, наче губка, вбирають інформацію і багато чого можуть».

Як доказ того, що батьки бачать відповідні результати, – цих груп у клубі найбільше. Зокрема минулої осені було 9 груп по шестеро дітей у віці від 1 до 3-х років.

Друга причина: потужна програма підготовки до школи

З 3-х до 5 років діти навчаються за програмою «Граючись, розвиваємось».

З 5 до 6 років — за програмою «До школи з радістю». Закінчуючи цей курс, діти впевнено читають, вміють рахувати, додавати\віднімати, розв’язують прості математичні задачі, знають склад числа.

Отримують навички та уміння, необхідні для успішної адаптації до шкільного життя. Педагоги клубу створюють здоровий настрій перед школою, за якого дитина прагне до знань, уміє працювати в колективі, не боїться “поганих” оцінок.

Третя причина: полюбити англійську – done!

В «Промінчиках» протягом 7 років вчителі англійської працюють за унікальною авторською методикою Валерії Мещерякової «I love English».

Програма продумана так, що забезпечує швидкий темп навчання мові без психологічної перевтоми дітей. Основний принцип навчання – «англійська, як рідна мова», тобто дитина спочатку слухає, потім намагається повторювати, а потім – ГОВОРИТЬ! Занурюючись на уроках в цікаві ігри англійською, дитина навіть не помічає, що вона вчиться. Вона просто грається, а в результаті починає вільно спілкуватися з іноземними однолітками англійською.

Четверта причина: цікаві додаткові творчі студії

В дитинстві кожна дитина талановита. Головне, дати можливість цим талантам розкритися. Для цього в «Промінчиках» працюють різноманітні творчі студії: творча майстерня, пісочна анімація, легоконструювання, ляльковий театр (для дітей до 6 років) і театральна студія для молодших школярів.

З жовтня 2016 року педагоги клубу щоп’ятниці проводять безкоштовні творчі майстер-класи у розважальному центрі «Мадагаскар».

П’ята причина: можливість стати маленьким майстер-шефом

Вже другий рік у клубі великою популярністю користуються кулінарні майстер-класи для молодших школярів. Цікаво, що їх відвідує більше хлопчиків, ніж дівчаток. Готують в основному солодку випічку: мафіни, шоколадні фондани, тістечко макарон, пироги з ягодами, а також піци, паніні.

Шоста причина: корисне і захоплююче літо

Четвертий рік поспіль у «Промінчиках» для дітей молодшого шкільного віку працює літній табір повного дня. Триває з 9:00 до 17:00 год. Щодватижні – нова тематична зміна, кожна друга зміна – англомовна. Торік сюди записувалися ще з березня.

Сьома причина: веселі ігри– невід’ємна частина щасливого дитинства

Гасло «Промінчиків»: “Робимо дитинство яскравим”.

Майже щотижня в клубі проходять різні тематичні свята та інтерактивні вистави для дітей різного віку.

Для малечі від 2 до 4-х років – це насамперед інтерактивні вистави за мотивами відомих їм казок, а також спільний творчий відпочинок мам і діток на так званих Днях чудес, де активно задіяні не тільки діти, але й мами.

Для дітей від 4-х років – тематичні свята в особливому форматі, що включають творчий майстер-клас, кулінарний, веселі ігри та розваги. Особливою популярністю серед батьків та дітей користуються свята Різдвяна казка, Стрітення, Великодні дзвони. Педагоги клубу намагаються прищепити дітям любов до народних традицій, до України.

Восьма причина: Цікаво не тільки дітям, але й батькам

– Ми починалися як центр раннього розвитку, – розповіла керівник клубу Тетяна Іменнова. – Тоді ми пропонували лише заняття для дітей, віком від 2 до 6 років. Поступово перейшли у формат сімейного клубу. На 8-му році існування у нас вже є багато цікавого для всіх членів сім’ї, незалежно від віку.

Наприклад, в клубі вже традиційними стали тематичні марафони: «В очікуванні Нового року», «Таємниці осені», «Калейдоскоп зимових свят». В них беруть активну участь не тільки діти, а й батьки.

Мета цих марафонів — допомогти сучасним батькам, зайнятим протягом дня безліччю важливих справ, знайти все ж таки час і для найдорожчого, найважливішого у цьому світі — для своїх дітей. Не відкуплятися дорогими подарунками, а дійсно проводити разом більше часу за цікавими справами, стати ближчими один до одного, подарувати своїм дітям щасливе дитинство.

Бліц-інтерв’ю з керівником сімейного клубу

– Тетяно Геннадіївно, пригадую з попереднього нашого інтерв’ю, Ви розповідали, що «Промінчики» почалися з Вашої донечки – саме для її розвитку й створили цей клуб. Як у неї зараз справи? Напевно, школярка вже?

– Ані зараз 12 років, вона у 6 класі. У вільний час вчиться грати на гітарі, захоплюється сучасними танцями. Гарно володіє англійською. Нещодавно ми побували в Італії, де вона вільно спілкувалася з іноземцями, ще й мене виправляла (усміхається – ред.). Торік влітку у літньому таборі «Промінчиків» вона «працювала» як помічник педагога. Ані дуже подобається з маленькими дітьми і діти її люблять. Тепер не може дочекатися чергового літнього табору.

– З позиції восьмого року роботи «Промінчиків», яким Вам видається цей період тепер?

– Починати було легко, бо ми були першим таким клубом в Тернополі. Досить швидко набрали дітей. Оскільки відповідної теоретичної бази тоді не було, досвід набували «шляхом спроб і помилок». Нинішній же багаж досвіду значно відрізняється від того, який був у перші роки. Не так давно я усвідомила, що дитячий клуб – це досить серйозний бізнес.

– Яке значення формату сімейного клубу станом на 2017 рік?

– Як корабель назвеш, так він і попливе. Коли 8 років тому я зареєструвала громадську організацію «Сімейний клуб «Промінчики», то не дуже замислювалась над словом сімейний. А от з позицій сьогоднішнього дня роблю в діяльності клубу акцент саме на цьому слові. Намагаюся робити все для того, щоб наш клуб став осередком об’єднання за інтересами не тільки дітей, а й цілих сімей. Місцем, де цікаво всім – і діткам, яким тільки виповнився рочок, і дошкільнятам, і школярам, а також їхнім батькам. Намагатимуся й надалі зберігати цей акцент у роботі клубу.

До речі, в цю неділю ми вперше проводимо велике сімейне свято в ресторані – «Вечірка в капелюшках». На цьому святі батьки будуть не глядачами, а активними учасниками свята, будуть разом зі своїми дітьми брати участь у всіх конкурсах та іграх.

Підготувала Ірина Юрко.

Фото зі сторінки СК “Промінчики” у соцмережах.