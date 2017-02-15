Новини Тернополя 

Врятувати і нагодувати: тернопільські ресторатори віддадуть їжу бездомним собакам, якщо…

Irena 2 коментарі

Ідею, як систематично і недорого забезпечувати песиків-безхатченків їжею, запропонувала тернополянка Наталя Хамуляк-Григлевич. Вона полягає у тому, щоб налагодити роботу Тернопільської обласної громадської організації «Асоціація захисників безпритульних тварин «Ноїв ковчег» з тернопільськими рестораторами, які б поділилися відходами своїх закладів.

– Кілька рестораторів погодились на таке діло, – розповіла Наталя. – Але, як завжди, виникла проблема: нема кому транспортувати ці відходи. Відтак, нема системності. Я ж не можу домовитись з рестораторами, а потім за тими відходами ніхто не буде їздити. В такі моменти шкодую, що не маю свого авто, бо двічі на тиждень могла б і сама завозити їжу в Дичків.

Так от, звертаємося до тих, хто теж любить тварин і, може, їздить часто в бік Дичкова або просто має час і може два або навіть раз на тиждень заїхати і забрати залишки їжі у 2-3 ресторанах Тернополя і завезти їх у собачий притулок.

Їхати треба зранку з 9:30 до 13:00 або ввечері з 17:00 до 20:00 год.

Може, хтось хоче вийти зі своєї “зони комфорту”, то це саме такий шанс!

Наразі три ресторатори дали добро, щоб віддавати залишки їжі собачкам, яким не пощастило з господарями, — Світлана Магеровська, Ігор Мамус, Віталій Мариновський. Дякуємо їм! Хто з власників закладів харчування теж хоче долучитися, — це актуально.

Залишилось знайти машину. У цій справі зголосилася допомогти Олена Дейнека. То не просто, тому якщо хтось може це робити або має знайомих, які можуть – кажіть!

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2 коментарі до запису “Врятувати і нагодувати: тернопільські ресторатори віддадуть їжу бездомним собакам, якщо…

  • Наталя
    17:04 | 13 лютого, 2017 на 17:04
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    Дуже надіюсь що ця стаття приверне увагу людей які можуть організувати транспорт !

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  • Яна
    13:12 | 14 лютого, 2017 на 13:12
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    Люди, навіщо ви пишете”собачий притулок”??? Це ж не притулок!!! А центр стерилізації.

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