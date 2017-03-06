Тернопільські активісти беруть участь у блокаді Солом`янського суду в Києві: стан справ



Як повідомив “Погляду” голова Тернопільського осередку ВО “Автомайдан”, член Ради громадського контролю НАБУ Ігор Василів, кілька машин з Тернополя приїхали сьогодні в Київ, аби стежити за ходом суду над Романом Насіровим, відстороненим від посади голови Державної фіскальної служби.

Нагадаємо, вчора, 4 березня, Солом`янський суд переніс засідання у справі Насірова на сьогодні, згідно з клопотанням лікарів та адвокатів.

Суд розпочався сьогодні о 10:30, за результатами якого Насірову мають обрати запобіжний захід в межах 72 годин, які спливають сьогодні о 23:50 год. Після цього, ймовірно, з Насірова знімуть охорону.

Активісти, які заблокували приміщення суду, припускають, якщо Роману Насірову сьогодні не оберуть запобіжний захід, по закінченню терміну затримання його можуть відпустити. Припускають і втечу Насірова за першої ж нагоди закордон.



– Прес-секретар Солом`янського суду повідомила сьогодні, що суд з продовження взяття під варту Насірова начебто перенесений на завтра, 6 березня, на 10 год., – сказав Ігор Василів. – Тобто, ми розуміємо, якщо Насірова випустять сьогодні о 23:50, завтра ми його вже не побачимо. Так само, як і його попередників “інвалідів-колясочників”, які вмирали-вмирали, а потім їх знаходили закордоном у доброму здоров’ї. На місці Насірова, спостерігаючи за настроєм людей, який панує під судом зараз, я б сам попросив собі запобіжний захід – взяття під варту. Бо люди не готові його відпускати. Якщо нема суддів, щоб його судити, нехай виходить на людський суд. Лінчування, виявляється, єдиним виходом з цієї ситуації.

Зараз під стінами суду понад тисяча людей. Площа під судом заповнена вщерть.

– Вчора ввечері в Києві розпочалося засідання ради “Автомайдану”, наші були присутні під час розгляду справи, – зазначив Ігор Василів. – Ще вчора ми попросили друзів-автомайданівців з різних областей підтягуватися в Київ, бо розуміли, що нічого доброго від цього суду не слід чекати. На 19.00 оголосили мобілізацію, з 16.00 всі в’їзди до суду були заблоковані.

Активісти заявляють, що блокуватимуть суд до тих пір, поки не приїде черговий суддя, який повинен розглянути клопотання захисту про відвід судді Бобровникова.

Фото Ігоря Василіва.