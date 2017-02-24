Тернопільські депутати підтримали перерахунок тарифу на тепло



З ініціативою перерахувати вартість послуг централізованого опалення у Тернополі виступив депутат Тернопільської міської ради Петро Ландяк. Відповідний проект рішення сьогодні на сесії підтримали 40 голосами.

– У Терн ополі, як і в багатьох інших містах, затверджений єдиний тариф під нормативи температури -0,5 градусів за Цельсієм, – зазначив Петро Ландяк, звертаючись до депутатів Тернопільської міської ради на нинішній сесії. – Ця постанова була введена в дію 19 грудня. Щоб частково виправити ситуацію, Міністерство регіонального розвитку спрямувало листи в обласну адміністрацію, щоб перерахунки зробили в обов’язковому порядку з 1 грудня. Перерахунки мали провести комунальні підприємства. В Івано-Франківську зроблені перерахунки з 15 жовтня, в Хмельницькому – з 1 листопада. Враховуючи складність нашого підприємства, для забезпечення правомірності цього рішення я разом з міським головою ініціюю даний проект рішення. Знаю, є повна підтримка всіх голів фракцій.

– Ми вийшли на ті терміни, які є оптимальними, не добавляючи лишніх коштів з бюджету, як це робили в інших містах. – прокоментував проект рішення міський голова Сергій Надал. – Суму, яку ми встановлюємо, КП «Тернопіль-міськтеплокомуненерго» витримає, і людям допоможемо.