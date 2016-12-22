Тернопільські медики прийшли під сесійну залу з колегами з інших міст
Проблема! Через реформу, а також внутрішні реорганізаційні маневри, в місті може зникнути одне з найліпших в державі опікових відділень. Медики прийшли під сесійну залу з колегами з інших міст. Міський голова запевнив, що створить комісію, яка вивчить ситуацію і пошукає варіанти збереження опікового. Про це повідомляє депутат Тернопільської міської ради Андрій Шкула, який теж увійде в відповідну комісію.
Ситуацію прокоментував і начальник відділу охорони здоров’я та медичного забезпечення Тернопільської міської ради ростислав Левчук:
— В час, коли суспільство в очікувані рішень ефективності медицини, ефективності використання тих наявних ресурсів, дивуюсь консерватизму та містечковості деяких колег – лікарів, — зазначає Ростислав Мартинюк. — Сьогодні, перебуваючи в м. Київ на надважливій нараді в МОЗ України по втіленню в життя цих змін, дізнаюсь про пікет міської ради медиками опікового відділення. Щиро здивований: чому ми сьогодні повинні утримувати крайнє неефективний і в сучасних умовах “роздутий”напрямок медицини, коли в нашому регіоні немає великих промислових підприємств і ризик отримання опікової травми є мінімальним, коли штучно керівництвом відділення завищує статистичні показники та критерії ефективності роботи. А, можливо, ефективним є створення на базі цього відділення відділення політравми, з збереженням в його складі необхідної кількості опіковий ліжок?! Причому зберігши обсолютно всіх працюючих? Зауважу, що смертність від травматизму (а не від опіків) – на другому місці після серцево-судинних захворювань!!! Всі ми вміємо гарно говорити, особливо, щоб сподобатись, однак коли справа стосується когось особисто, – спрацьовує містечковий синдром – своя сорочка ближче – і ніяка логіка та аргументи не сприймається. Зауважу, що питання вивчено та глибоко опрацьовано, узгоджено з обласним управлінням охорони здоров’я, патріархом і засновником опіковоі служби краю проф. В. В. Бігуняком і повністю відповідає всім вимогам реформування медицини в Україні. І останнє: дуже сподіваюсь, що комісія, створена міським головою, буде не заполітизованою, далекоглядною та державницькою.
Громадський активіст Олег Мартинюк вважає, що “опікове” – не зникне. “Тут проблема в іншому, — зазначає пан Мартинюк. — Не може бути в “лікарні швидкої допомоги” подібного відділення. Так само, як й інфекційного. До речі, в такому місті, як Тернопіль, (там є свої вимоги, в тому числі, чисто арифметичні) не може бути “лікарні швидкої допомоги”. Питання полягає в підпорядкованості, зокрема – територіальній. Ось де “собака порилась”.
2 коментарі до запису “Тернопільські медики прийшли під сесійну залу з колегами з інших міст”
Закрити відділення – це “державницький підхід”? Най Левчук не бреше про збереження робочих місць! Він так само брехав коли поліклініку комбайнового закривав. Поки при владі знищує державну медицину, щоб встигнути до медичної реформи свої приватні клініки повідкривати! Всі все розуміють.
Центр міста. Цим все сказано…