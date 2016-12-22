Тернопільські медики прийшли під сесійну залу з колегами з інших міст

Проблема! Через реформу, а також внутрішні реорганізаційні маневри, в місті може зникнути одне з найліпших в державі опікових відділень. Медики прийшли під сесійну залу з колегами з інших міст. Міський голова запевнив, що створить комісію, яка вивчить ситуацію і пошукає варіанти збереження опікового. Про це повідомляє депутат Тернопільської міської ради Андрій Шкула, який теж увійде в відповідну комісію.

Ситуацію прокоментував і начальник відділу охорони здоров’я та медичного забезпечення Тернопільської міської ради ростислав Левчук:

— В час, коли суспільство в очікувані рішень ефективності медицини, ефективності використання тих наявних ресурсів, дивуюсь консерватизму та містечковості деяких колег – лікарів, — зазначає Ростислав Мартинюк. — Сьогодні, перебуваючи в м. Київ на надважливій нараді в МОЗ України по втіленню в життя цих змін, дізнаюсь про пікет міської ради медиками опікового відділення. Щиро здивований: чому ми сьогодні повинні утримувати крайнє неефективний і в сучасних умовах “роздутий”напрямок медицини, коли в нашому регіоні немає великих промислових підприємств і ризик отримання опікової травми є мінімальним, коли штучно керівництвом відділення завищує статистичні показники та критерії ефективності роботи. А, можливо, ефективним є створення на базі цього відділення відділення політравми, з збереженням в його складі необхідної кількості опіковий ліжок?! Причому зберігши обсолютно всіх працюючих? Зауважу, що смертність від травматизму (а не від опіків) – на другому місці після серцево-судинних захворювань!!! Всі ми вміємо гарно говорити, особливо, щоб сподобатись, однак коли справа стосується когось особисто, – спрацьовує містечковий синдром – своя сорочка ближче – і ніяка логіка та аргументи не сприймається. Зауважу, що питання вивчено та глибоко опрацьовано, узгоджено з обласним управлінням охорони здоров’я, патріархом і засновником опіковоі служби краю проф. В. В. Бігуняком і повністю відповідає всім вимогам реформування медицини в Україні. І останнє: дуже сподіваюсь, що комісія, створена міським головою, буде не заполітизованою, далекоглядною та державницькою.

Громадський активіст Олег Мартинюк вважає, що “опікове” – не зникне. “Тут проблема в іншому, — зазначає пан Мартинюк. — Не може бути в “лікарні швидкої допомоги” подібного відділення. Так само, як й інфекційного. До речі, в такому місті, як Тернопіль, (там є свої вимоги, в тому числі, чисто арифметичні) не може бути “лікарні швидкої допомоги”. Питання полягає в підпорядкованості, зокрема – територіальній. Ось де “собака порилась”.