Тернополянам нагадали про безпеку у досить незвичний спосіб

Сьогодні на Театральному майдані відбувся всеукраїнський флешмоб присвячений безпеці дорожнього руху. Тернопіль став шостим містом в Україні, де відбувся такий захід. Естафету передали колеги з Управління патрульної поліції у м. Чернівці.

– Флешмоб покликаний нагадати тернополянам і звернути їх увагу ще раз, що дотримання Правил дорожнього руху може зберегти їх життя, – розповідає інспектор зв’язків з громадськістю Олександра М’ялковська. Символом заходу став іграшковий кінь, лейтенант Грива. Його передають з міста в місто, лишень міняють шеврони з написом міста. Після заходу повеземо його до Івано-Франківська передамо естафету їм.

До речі, 20 березня патрульна поліція спільно з Департаментом превентивної діяльності Національної поліції України розпочала флешмоб у Миколаєві, тепер цей захід відбуватиметься щодня в новому місті країни аж до 21 квітня.

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