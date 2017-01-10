Тернополяни подорожчали до 4 гривень за особу

Не секрет, що водії громадського транспорту «конвертують» пасажирів у вартість проїзду: “О, три гривні стоять на зупинці, – не раз думає керманич жовтого “Богдана”. – Заради них зупинюся навіть у непризначеному місці”. Але зранку 10 січня тернополяни, які користуються маршрутними таксі, подорожчали до 4 гривень, прихильники тролейбусів – до 3 грн. за особу. Для школярів і студентів традиційні супер SALE.

Така воля ̶Б̶о̶ж̶а̶ виконавчого комітету Тернопільської міської ради у рішенні від 28 грудня 2016 року.

Спонсор підвищення ціни подорожі в громадському транспорті – зростання мінімальної зарплатні до славнозвісних 3 200 грн., скасування пільгових тарифів на електроенергію для тролейбусів.

Водій маршрутки №14 у перший день 4-гривневого тарифу сором’язливо повторював нову вартість проїзду ранковим поспішаючим. Пасажири ж сприймали новину не на свою користь по-різному: мовчки, коментуючи, розвіртуалюючи злі і засмучені смайлики. Дехто мерщій телефонував рідним, щоб «передати далі» дорожньо-транспортну звістку.

З цього дня водії маршруток Файного міста додали до своїх надздібностей «одночасно кермувати-телефонувати-пити_каву-давати решту-матюкати колегу, який збився з графіку-лузати соняшник» ще одну опцію: розказувати «на пальцях», яке все дороге теперка: автошина – стільки-то у.о., акумулятор – стільки, фільтри і заміна мастила – взагалі розкіш, пальне – ой люди!… «То всьо коштує в долярах!».

У Черкасах днями теж підняли вартість проїзду до 4 грн., хоч перевізники затято вимагали 5 грн. З 3,5 грн. до 5 хочуь підняти вартість у хмельницьких маршрутках. Львів’янам грозить 6 гривень за проїзд. Про ймовірність підвищення плати за проїзд у маршрутках заговорили у Луцьку і Рівному. Що тепер скаже Чоткий Паца? Бо “Це мєрзость!” вже баян.

До слова, Кабінет міністрів України планує запустити пілотний проект монетизації пільгових перевезень. Сочатку це випробують у Львові. Така система передбачає адресну допомогу пільговикам: замість безкоштовних послуг пільговики отримуватимуть від держави гроші на проїзд на загальних підставах. А шо, досить цих принижень!

Ноги нам всім в поміч.