Тернополянин Роман Слиш створив додаток для Apple

Минулого тижня світ побачив перший додаток на App Store авторства Романа Слиша, який народився в Тернополі, – це лічильник.

– Компанія з Купертіно спочатку відхилила його, оскільки основною ідеєю додатку є використання кнопок регулювання гучності для підрахунку, – розповів про свій винахід Роман. – А будь-яке використання інтерфейсу не за призначенням суперичить правилам Apple. Тому я прибрав з додатку всі нагадування, які підказують користувачу, що можна рахувати, натискаючи кнопки гучності. Першу версію випустив з функціоналом як у всіх – лише дотик по екрану = +1 у твій лічильник. Але з першим оновленням я таки додав можливість використання кнопок гучності і тестувальники Apple пропустили цей нюанс! Єдине, що тепер це ніде не згадується. Але це вже не так важливо.

Кому буде корисний додаток, запитаєте ви? Насамперед, тим, хто повторює мантру на вервечці. Можна використовувати програму замість стандартного лічильника, як на фото. Вайшнави точно зрозуміють 🙂 Також підійде тим, хто рахує людей на велелюдних заходах чи пасажирів, що зайшли в літак (для стюардес, приміром). Такі лічильники також використовуються у спорті. Аудиторія додатку не вельми широка, але є.

Додаток безкоштовний. У ньому доступні три мови – українська, англійська та російська. Об`єм 41,6 МВ. Суміснісний з iPhone, IPad і IPod Touch.

Посилання на додаток Романа Слиша: http://apple.co/2m5rZSD