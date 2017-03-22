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У Тернополі сам Ян Тарновський провів екскурсію для кількох сотень містян (фото)

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Вчора ввечері у нашому місті відбулася незвичайна подія – екскурсія у міські підземелля,я ка перетворилася у незвичайну велилюдну прогулянку містом. Для організаторів – керівника Тернопільського туристично-інфоцентру Тараса Ковальчука та керівника ГО «City Project» Андрія Кіра незподіванкою стала велика кількість охочих  взяти участь в екскурсії – 317 людей заповнили реєстраційну форму на участь в заході, близько 500 людей відвідали підземелля Тернопільського Старого Замку
– Чесно, взагалі не очікували на такий ажіотаж,- подівлився своїми враженнми на сторінці у фейсбуці Андрій Кір. –  Безмежно всім вдячний за присутність, адже це доводить, що тема цікава і потрібна для нашого міста! Ви надихаєте на роботу і ще раз підтверджуєте, що Тернопіль та Тернополяни – найкращі!!! Певно, можна було робити заявку на рекорд з наймасовішої екскурсії Тернополем.

Серед учасників екскурсії можна було побачити людей різного віку – як дітей, так і літніх людей. Всі охочі зібралися біля Тернопільського туристично-інформаційного центру та вирушили на вулицю Листопадову до Катедрального собору, а далі через майдан Волі до Тернопільського замку. По дорозі можна було почути цікаві історії про найстарішу тернопільську липу, катакомбну церкву,  шпиталі у підземеллях, міські таємниці і легенди. Далі всі охочі мали можливість побувати у підземеллях Тернопільського замку.

 

 

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