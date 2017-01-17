У якому храмі воду освячуватиме православний владика Нестор

19 січня, на свято Богоявлення Господнього, Архієпископ Тернопільський, Кременецький і Бучацький Нестор очолить літургію та водосвяття у храмі Свв. Кнн. Стратотерпців Бориса та Гліба УПЦ КП, що знаходиться на вул. Білогірська (за «Старою австостанцією»).

19 січня четвер (Богоявлення Господнє)

09.00 – Літургія (очолить владика Нестор)

10.30 – Водосвяття (очолить владика Нестор)

За інф. прес-служби УПЦ КП

Розклад богослужінь та освячення води у інших храмах Тернополя дивіться ТУТ.