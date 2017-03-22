Вчора в Тернополі відбулася “революція”, – Андрій Кір

Вчора в Тернополі відбулась, не побоюсь цього слова: “Революція”!

Культурна, підземна, пізнавальна… – можна назвати по-різному!

1) Стільки людей на міні-екскурсії – це рекорд! (~500!)

2) Стільки людей, що цікавляться містом та його історією – це для мене відкриття!

3) Стільки людей, які бажають щоб місто розвивалось, зокрема туристично… ба більше: готові особисто долучитися до спільної справи – це показник! 💪

Отже, робимо розбір польоту:

1) Ідея про те, що самим же тернополянам треба показувати Тернопіль – зайшла. (Це потрібно, бо ми мало цікавимось містом, не знаємо його історії і мало можемо розповісти про нього, навіть своїм гостям з інших міст чи країн).

2) Формат правильний, але в подальшому буде трохи більш інформативним і менш масовим для комфортного проведення часу (просто ми не чекали такого ажіотажу 😊).

3) Не екскурсіями єдиними… то сюрприз і є вже ідейка 😉

4) Тема підземель цікава і її підтримують! Далі буде більше. На інших ділянках ведуться підготовчі роботи, а нові в планах розкопувати цієї весни.

Прошу інформацією про підземелля ділитися та по-можливості долучатися до роботи. Суспільний резонанс та наполегливість громади не дасть темі заглохнути і стимулює всіх до роботи!

P.S. Нам би вчора всім по лопаті, то ми б не те, що старі підземелля відкопали – а й нові б прорили 😅

Дякую всім! Разом – ми сила!

Андрій Кір