Якщо ж у вас виявили рак на третій стадії – це ще не вирок, кажуть тернопільські медики

В Україні щогодини від раку помирає 10 людей. Щогодини реєструють 18 нових випадків захворювання. За офіційними даними, на Тернопільщині щороку реєструють близько 3500 вперше виявлених онкохворих, із них біля 500 на рак легень. Кількість хворих на рак щороку зростає. Проте, як запевняють спеціалісти, водночас рівень смертності можна скоротити. Медики наголошують: рак – не завжди вирок. Його можна попередити і навіть вилікувати!

На жаль, спостерігаємо сумну тенденцію: значна частина пацієнтів звертаються до нас в пізніх стадіях захворювання, коли мова про оперування вже не йде, – розповідає головний лікар Тернопільського обласного онкологічного диспансеру доктор медичних наук Леонід Володимирович Шкробот. – Найефективніший спосіб боротьби з поширенням цього недугу – вчасна діагностика. Сьогодні люди практично не проходять щорічні профілактичні огляди. А робити це потрібно не лише тоді, коли вам погано, але й коли почуваєте себе добре. Онкопрофогляди слід проходити навіть тоді, коли у вас немає ніяких скарг. Це як чистити зранку зуби – в обов’язковому порядку.

Ризик захворіти на рак протягом життя в нашій країні має кожен 3-4 чоловік та кожна 5-6 жінка. Серед поширених випадків – рак легень та молочної залози. Ракові клітини є в кожної людини, їх пробудження контролює система імунітету, а стан останньої залежить від безлічі зовнішніх і внутрішніх факторів. Факторам, що сприяють розвитку захворювання підлягають практично усі: стрес, куріння, забруднене довкілля,спадковість, канцерогени. Від початку хвороби до появи симптомів проходить лише два роки. Тому, лікарі наполегливо рекомендують проходити флюорографію хоча би раз на рік. За словами медиків, якщо захворювання виявлене на 1-2 стадіях, то, практично, в 100 відсотках випадків гарантується одужання. І вже за 10-15 днів ви повністю пройдете лікування.

Рак уражає як старших людей,так і молодих осіб. Останнім часом, на жаль, з’явилася новатенденція – онкозахворювання помітно «молодшають» і вражають вже після 30 років. Значна частина пацієнтів звертається до лікарів на останніх стадіях захворювання, – розповідає завідувач торакального відділення Тернопільського облонкодиспансеру Гуменюк Володимир Васильович.. – Якщо на початкових стадіях рак легень можна прооперувати, то на 3- стадії хвороби – це знано важче. При 4 стадії хвороби операція протипоказана, адже на цьому етапі рак дає метастази на інші органи. Ця хвороба підступна тим, що на початку свого виникнення протікає практично без симптомів, непомітно для людини..

На що потрібно звернути увагу, аби запобігти розвитку онкозахворювання легень і виявити його раніше, радять лікарі Тернопільського облонкодиспансеру:

Якщо кашель триває більш ніж два тижні;

Виділення мокроти, що містить кров’янисті прожилки;

Больові відчуття у грудній клітці;

Раптова задишка;

Відчуття браку повітря;

Підвищена пітливість;

Часті запалення легенів та ін.

При таких симптомах, в першу чергу, необхідно зробити флюорографію. Особливо важливо пройти обстеження жителям великих міст та курцям.

Недостатня увага населення до свого здоров’я,використання застарілого рентгенологічного обладнання,недостатня кваліфікація лікарів та відсутність онконастороженості зі сторони, як населення,так і частини медиків- також сприяють занедбаності онкологічної патології.

Ефективно боротися з раком заважає не лише небажання регулярно проходити огляд у лікаря, але й те, щоб замість іти до фахівця, майбутні пацієнти спершу звертаються до різноманітних знахарів та некваліфікованих «спеціалістів». Лікарі пояснюють схильність людей до нетрадиційних методів страхом хвороби та небажанням прийняти діагноз.

Найбільшою помилкою онкохворого буде затягування часу. Адже лікування на перших стадіях не лише дає позитивні результати, але й вартує значно дешевше, пояснють лікарі торакального відділення Андрій Віталійович Яременко, Чорний Назарій Богданович та Володимир Йосипович П’ясецький.

Якщо ж у вас виявили рак на третій стадії – це ще не вирок, кажуть медики. У таких випадках проводиться доопераційна хіміотерапія, що значно збільшує шанси перевести стадію захворювання в операбельну.

Часто приймаємо пацієнтів, що були прооперовані і знаходяться на спостереженні вже багато років, а нещодавно на контрольний огляд звернувся пацієнт, якого прооперували з ІІІ стадією хвороби ще в 1999 році. Пройшло більше 15 років. Людина почувається здоровою. Таких випадків не багато, але вони є, – зауважують лікарі.

Щоб не витрачати дорогоцінний час на пошук спеціальних лікувальних програм, необхідно обрати онкологічний заклад, що надає комплексне лікування з використанням усіх необхідних методів: хірургічне лікування, променева терапія, хіміотерапія, імунотерапія. Так ви не лише зекономите кошти, але й продовжите собі життя.

При підозрі на злоякісне захворювання наголошуємо на необхідності повного до- обстеження пацієнта в обласному онкодиспансері з застосуванням усіх необхідних методів,з метою ранньої діагностики та ефективного лікування.

Сьогодні в онкодиспансері діагностують за допомогою сучасного обладнання європейського стандарту. Тернопільський онкодиспансер – єдиний в області заклад, в якому проводять комплексне і комбіноване лікування онкопатології. У закладі наявний сучасний компютерний томограф,УЗД апарати,сучасний мамограф із автоматиною проявочною машиною, проводяться всі види ендоскопічних обстежень , цитологічна та гістологічна діагностика, що дає змогу якісно обстежити пацієнта, і в стислі терміни встановити діагноз. Лікування онкозахворювань проводиться за світовими стандартоми.

Відвідати онкологічний диспансер може кожен бажаючий, – наголошують медики. – Навіть, якщо у вас немає направлення, або ж ви лікуєтесь у іншого спеціаліста, і бажаєте пройти додаткове обстеження. Проконсультуватись чи пройти діагностування можна без запису.