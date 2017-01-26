Яким буде тариф на квартплату в Тернополі

Вчора відбулось чергове робоче засідання депутатської комісії з питань роботи житлово-комунальної галузі міста. Крім планових питань – розглянули одне позапланове. Акцентую на ньому свою увагу тому, що це надто масштабне і соціально- важливе питання і розглядалось воно без попередження, без підготовки, так собі з пів-обороту – воно стосується чергового підняття квартирної плати (вартості послуг з утримання житла і прибудинкових територій).

На засіданні комісії я висловив своє розуміння складності сьогоднішньої ситуації в нашій країні, яка спричинила масовий відтік робочої сили за кордон, а відтак її велику нестачу в будівничій, житлово-комунальній та практично і всіх інших сферах. Як економіст я розумію, що тягне за собою суттєве підняття мінімальної заробітньої плати і це також стосується житлово-комунальної сфери. Розумію постановку, ще раз підкреслюю постановку питання щодо розгляду підняття тарифів.

Але багато чого не розумію. На комісії я сказав, що ми, депутати профільної комісії, не є глядачами в театрі, коли на слух, без попереднього інформування, без попередньої офіційної подачі документів, для їх ознайомлення і вивчення, розглядаємо і хочемо приймати якесь рішення. Тим більше з такого важливого питання.

Я не розумію, чому доповідає на засіданні комісії керівник приватного підприємства (виступив з інформацією Дереворіз М. Є.), а не керівництво чи відповідальні особи управління житлово-комунальної галузі міста. Адже вони це питання будуть виносити на розгляд виконавчого комітету і вони якраз є юридично відповідальні за оцінку точності і обгрунтованності розрахунків тарифу.

Я не розумію, чому (користуючись інформацією, яку ми отримали на засіданні комісії, а була вона без підпису і подано її з порушенням процедури і суб’єктності подання) цифри зарплати, яка фактично закладена в діючому тарифі, в розрахункових матеріалах значаться нижчими на 20-25%. А це також призводить до запланованого, але вже скритого, підняття розміру квартплати. І це я також озвучив на засіданні комісії.

Я не розумію, чому в доповідній записці керівників приватних комунальних підпримєств вказано про проблеми із низьким відсотком (близько 95%) збору коштів квартплати і це подано, як аргумент потреби зростання тарифу. Не дивно??? При цьому на сайті Міністерства регіональної політики і житлово- комунальної галузі є офіційна інформація, про те, що покриття фактичної собівартості послуг діючого тарифу в нашому місті становить більше 130%, що лишній раз додатково підтверджує мої неоднорозові публічні заяви і виступи про те, що тариф у 2015 році був прийнятий, як завищений не менше ніж на 30-40%. І це також я озвучив на засіданні комісії.

Наперед, не виступаючи проти можливого підняття тарифу (розумію, що означає таке значне підняття мінімальної заробної плати!!!), я сьогодні невідкладно офіційно подаю звернення до голови постійно діючої депутатської комісії міської ради з питань житлово-комунальних питань пана Івана Сороколіта з тим, щоб комісія затребувала всі розрахункові документи та по встановленій процедурі, вже підготовлено, повторно розглянула питання щодо підняття тарифу на квартирну плату.

Депутат Тернопільської міської ради Петро Ландяк.