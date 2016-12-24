Юлія Янчинська: «Моє майбутнє залежить тільки від мене»

20-річна Юлія Янчинська – студентка Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Майже 3 роки працює в органах студентського самоврядування свого ВНЗ, понад рік – в громадському секторі, є виконавчим директором громадської організації «Молодіжне об’єднання «Файне місто»», також депутат Молодіжної Міської Ради.

За гороскопом – Телець, багато близьких кажуть, що я істинний представник цього знаку, але наполегливо переконую їх в протилежному (усміхається).

Окрім читання у школі багато часу приділяла рукоділлю, тому маю багато картин вишитих нитками, бісером, в’язані речі. Наразі віддаю перевагу громадській діяльності та саморозвитку, але інколи абстрагуюся від всього і вишиваю – так забуваю про все.

Останнє відкриття, яке відбулося зі мною у Тернополі, це інформація про те, що в нас у Центрі є Дім Щастя. Насправді все просто – це наш РАЦС, але за своїх 20 років вперше почула таку його неофіційну назву.

Позитивна риса тернополян – доброта. Наближаються свята, зовсім скоро св. Миколая, багато тернополян готують подарунки не лише для своїх близьких, але й підтримують благодійні акції, дарують свято діткам, які його найбільше потребують. Це дуже тішить.

Вільний час у Тернополі найбільше люблю проводити з книгами. Взимку сиджу під коциком і читаю улюблених авторів, а от коли на вулиці тепло, комфортно читати в парку.

В 11 класі я мріяла про домашнього улюбленця. Вже минуло чотири роки, але через свій темп життя не наважуюся завести собачку, але вірю, що найближчим часом таки мої сподівання здійсняться.

Якби було можна, я б дала собі колишній пораду, процитувавши Робіна Шарма: «Те, якою людиною ти станеш через п’ять років, визначають два основні чинники: люди, з якими ти спілкуєшся, і книги, які ти читаєш».

Зараз ставлюся до себе вимогливо, бо розумію, що моє майбутнє залежить тільки від мене і від того, як буду працювати над досягненням своєї мети.

Важливо, щоб на роботі було добре. Левову частку нашого часу займає переважно робота, тому якщо працювати над нею без задоволення, то це злочин проти себе.

Найбільше люблю витрачати гроші на книги і солодощі.

Колись куплю собі квиток в Швецію. Дуже хочу відвідати цю країну.

Книжка, яку я прочитала нещодавно, – «Колекціонер» Джона Фаулза. Роман вартий уваги.

Фільми дивлюся нечасто, не вистачає терпіння. Але почала дивитися серіал «Молодий Папа». Чула багато різних відгуків, але перша серія заінтригувала.

Минулого літа вперше спробувала себе в ролі вожатої в дитячому таборі. Надзвичайно сподобалося, адже в мене були найкращі вихованці.

2016-ий виявився дуже насиченим. Цей рік приніс багато змін у моє життя, які дуже мені подобаються, здійснилися найбажаніші мрії. Сподіваюся, 2017-ий буде ще кращим, докладу до цього максимум зусиль!

Фото Юрія Батюка.