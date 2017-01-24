З Ватикану в Тернопіль привезуть одне з найперших зображень Ісуса

Незабаром з Ватикану на Тернопільщину привезуть одне з найперших іконографічних зображень Ісуса – нерукотворний образ Христа з Едесси. Про це під час прес-конференції повідомили сьогодні у Тернопільсько-Зборівській архиєпархії.

Святиню привезуть із Риму спеціальним авіарейсом, оскільки українські літаки замалі для такого вантажу – ікона упакована в об`ємну конструкцію із захисного скла. Для перевезення реліквії давав дозвіл міністр культури Італії, її цілодобово охоронятимуть італійські монсиньйори.

Доступ до ікони буде цілодобовим – спочатку з 12 до 15 лютого у духовному центрі в Зарваниці, а з 16 до 22 лютого – у Катедральному соборі в Тернополі. 17 лютого у Тернопіль прибуде і Блаженнійший Святослав Шевчук.

Фотографувати образ не можна, як і цілувати – священики рекомендують прихожанам обмежитися дотиком руки.

Зранку 23 лютого ікону повернуть у приватне захристя Папи Римського в Ватикані. До речі, починаючи з 1870 року, це третій раз, коли Нерукотворний Спас дають для Богопочитання у храмі.

Нерукотворний образ Ісуса Христа – це особлива ікона Спасителя, зображена в чудесний спосіб нелюдською рукою. Вперше про образ згадується у 1587 році, він вважається одним із перших зображень Ісуса.

Дві найпоширеніші версії походження цієї реліквії: одна з них говорить про праведну жінку Вероніку, яка обтерла обличчя Христа під час хресної дороги. Інша вказує на історію зцілення едеського царя Авгаря ликом Спасителя, зображеного в чудесний спосіб на полотні, яким Христос обтер своє обличчя.

Едеський король у VII ст. наказав закрити і замурувати реліквію, щоб її не втратити. Згодом під час реставрацій цю реліквію віднайшли. Мандиліон потрапив до Риму з Едеси. У Римі у 1870 році Блаженний Папа Пій ІХ наказав перевезти її до Ватикану, оскільки на той момент італійський полководець Гарібальді вже нападав на Рим. Сьогодні цей Нерукотворний образ Господній як неоціненний скарб християнської традиції зберігається у Папській Захристії Секстинської Капелли. Щороку він виставляється для почитання після Вечірні у 5-ту неділю Великого посту в базиліці Святого апостола Петра, на балконі над монументальною статуєю святої Вероніки, яка тримає в руках хустину, на якій відбите Христове обличчя.