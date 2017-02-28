Земля для учасників АТО у Тернополі стає «золотою»

На облаштування земельного масиву для учасників АТО витратили 3 мільйони

Тернопільські герої, повертаючись із передової, за свою жертовну службу на вірність Україні мають отримати хоча б невелику вдячність від влади. На законодавчому рівні прийнято рішення про забезпечення учасників АТО землею. Цю ініціативу підтримали і в Тернополі, ухваливши рішення про виділення землі для майже семи сотень воїнів. Однак реально потримати в руках свою землю змогли не багато бійців. А все через те, що більшість виділених ділянок знаходяться на так званих кагатних полях на окраїні Тернополя, які мало пристосовані для житлового будівництва.

За два з половиною роки освоєно понад 3 мільйони

Міська влада обласного центру взялася привести до людського вигляду цей величезний, закинутий Богом і людьми земельний масив. Роботи по облаштуванню цієї ділянки тривають уже майже два з половиною роки, потрачено понад три мільйони гривень, а кінця-краю поки не видно.

У грудні 2014 року журналісти «Номер один» піднімали тему виділення землі для учасників АТО на вулиці Микулинецькій. Побувавши там особисто, побачили величезну захаращену територію, яка знаходиться на межі Тернополя з Гаями та Березовицею. На цих землях свого часу були кагатні поля тамтешнього цукрового заводу «Поділля». На них складували величезні об’єми цукрового буряка, який згодом звільняли від решток землі та подавали на цукроварню, яка знаходилась по інший бік вулиці Микулинецької. Коли завод перестав працювати, десятиліттями територія не використовувалась за призначенням. Отож чого там тільки не було! Дерева, кущі, бетонні плити і навіть кілька невеличких водойм.

Але оскільки тернопільська влада, за її ж словами, отримала дозвіл щодо безпечності цієї території для життя від усіх контролюючих служб, то своїми рішеннями стала видавати там землю для вояків (як з’ясувалося, не тільки їм, але це тема іншої публікації).

Спочатку приведення до пуття цієї ділянки було покладено на комунальне підприємство “Міськшляхрембуд”. Його директор Володимир Малко ще в 2014 році запевняв, що там за короткий час буде нарізано сім доріг, здійснено очищення території від самосівів, а також проведено рекультивацію. З тих пір пройшло немало часу, ми знов поїхали туди, щоб подивитися, а що ж зроблено на Микулинецькій і коли учасники АТО зможуть будуватися на виділеній їм землі? Заради справедливості скажемо, що роботи таки там проводились. Частину так званих териконів вирівняли, частину самосівів знищено, навіть поставили хрест під майбутню церкву…

Сподіваємось, читачам буде цікаво, скільки ж грошей пішло на всі ці роботи з міського бюджету? За даними Єдиного веб-порталу використання публічних коштів, понад один мільйон було потрачено у 2015-му і близько двох мільйонів – у 2016 році. Найбільше коштів на землях вояків АТО освоїло КП “Міськшляхрембуд” – 2 132 491,6 грн., скандально відоме ТзОВ «Теркомуналсервіс» – 385 521 грн. та ТОВ «Авакс Проф» – 292 136 грн. Також постійні заробітки на цих роботах мають працівники відділу технічного нагляду ТМР (71 893,65 грн.), які слідкують за якісним виконанням робіт. І це без врахування 2014 року. Офіційних даних по ньому в нас немає, тому опираємось лише на повідомленням керівників міської ради, які у свій час розповідали, що в 2014 році на облаштування земельної ділянки на вулиці Микулинецькій КП “Міськшляхрембуд” виділено близько 200 тис. грн.

На черзі – водогін та каналізація

Оскільки до завершення опоряджувальних робіт ще ой як далеко, виникає питання, скільки ще потрібно грошей, щоб завершити ці роботи? Очевидно, цього не знають навіть у самій мерії. Як повідомили «Номер один» в управлінні житлово-комунального господарства, благоустрою та екології, Тернопільська міська рада має готові проекти підведення до цієї ділянки води, каналізації, світла та газу. На частину з цих робіт, а саме на прокладання водогону та каналізації, міською радою виділено 3 млн. грн. Зважаючи на те, що з 2017 року піднялася ціна на електроенергію, а з нею і на всі решта матеріалів, очікувалось, що виконавець даних робіт, який переміг у тендері, в межах 20 відсотків авансового платежу ще наприкінці минулого року закупить труби за старими цінами. Але той через якісь причини цього не зробив, тому договір з ним управління розірвало. І тепер всю процедуру треба розпочинати по-новому. Очевидно, будуть шукати більш спрритнішого та лояльнішого до влади підрядника.

Роздали 6 га землі

На завершення скажемо про якість земель, які тернопільська влада передає воїнам АТО. Враховуючи суспільний резонанс, викликаний необхідністю забезпечення земельними ділянками учасників АТО, хотілося б порекомендувати міській раді надавати нашим героям не лише найгірші в місті землі (мову ведемо про вул. Микулинецьку), а й за рахунок інших вільних земель. Зокрема, у відомостях державної статистичної звітності станом на 1 січня 20016 (новішої інформації, на жаль, немає) в Тернополі обліковуються землі запасу, ненадані у власність та постійне користування (відведених під будівництво, але будівництво на яких не розпочато), площею 17,682 га.

Більше того, за попереднім аналізом рішень сесії Тернопільської міської ради, ухвалених лише в 2016 році, виявлено, що 117 громадян отримали дозвіл на виготовлення документації з землеустрою з метою приватизації земельних ділянок для будівництва й обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд загальною площею 6,1732 га…

Іван Білий

ЦИФРА: 776 осіб отримали в Тернополі земельні ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд.

За інформацією Головного управління Держгеокадастру в Тернопільській області

ЦЕ ЦІКАВО

За даними директора Департаменту соціального захисту населення Тернопільської ОДА Вадима Боярського, на весь 2017 рік в обласному бюджеті передбачено 1,8 млн. грн. на програму «Підтримка учасників АТО» та 2,7 млн. грн. – на програму «Турбота».

Фірми, які освоювали гроші на землях воїнів АТО (вул. Микулинецька) за 2015-16 рр.

КП “Міськшляхрембуд” – 2 132 491,6 грн.

ТзОВ «Теркомуналсервіс» – 385 521 грн.

ТОВ «Авакс Проф» – 292 136 грн.

Відділ технічного нагляду ТМР – 71 893,65 грн.

ТОВ «Промбудпроект» – 20 230 грн.

ДП «Тернопільський Промбудпроект» – 5 112 грн.

Філія ДП «Укрдержбудекспертиза» – 3 512,31 грн.

Разом: 2 910 896,56 грн.