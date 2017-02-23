Судимий чоловік на Тернопільщині увірвався до школи

Крадіжку майна інкримінують 36-річному мешканцю Чорткова працівники місцевої поліції. Неодноразово судимий чоловік навідався до навчального закладу зі злочинними намірами.

Судимий за крадіжки та наркозлочини чортківчанин продовжував займатися протиправним. У пошуках легкої наживи зайшов до місцевого навчального закладу. Зайшов у порожній клас, учні якого якраз подалися на урок фізкультури, та обнишпорив портфелі школярів. У одному знайшов мобільний. Заховав ґаджет до кишені і вийшов з класу. Крадене завіз до обласного центру та здав у ломбард.

Поліцейські у ході оперативно –профілактичних заходів розшукали злодія. Той у скоєному зізнався. За фактом крадіжки відкрито кримінальне провадження. Правоохоронці встановлюють причетність підозрюваного й до низки інших аналогічних злочинів. Триває досудове розслідування.