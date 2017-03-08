Святкування 8 Березня вносить певне розділення у стосунки чоловіка і жінки, – отець Сергій Стельмах



Є люди, які цікавляться думкою священика стосовно 8 березня. Хто вони, яких відповідей шукають і чому? Про це –в інтерв’ю зі священиком Тернопільської єпархії Української Православної Церкви Київського Патріархату Сергієм Стельмахом, духівником в онкодиспансері.

– Церковні люди цікавляться, чи можна святкувати 8 березня, для нецерковних – думка священика неважлива. – розповідає отець. – Зазвичай, цікавляться жінки. Чоловіки ж діляться на дві групи: одні відчувають себе приреченими, бодай формально привітати свою половину, інші відстоюють свою незалежність і право робити подарунки дружині безвідносно до календаря. Перші навіть не питають, другі – протестують.

– Особисто ваші думки щодо цієї дати.

– Для християнина поняття «свято» повинно бути пов’язаним із спасінням своєї душі, з дією Промислу Божого в історії спасіння людства. Як на мене, то святкування 8 березня, як свята жіночої емансипації, вносить певне розділення у стосунки чоловіка і жінки той егоїзм, який заважає їм стати, як одне ціле. Еталон стосунків між чоловіком і жінкою даний апостолом Павлом у посланні до Ефесян: «Чоловік хай любить жінку, як самого себе, а жінка нехай боїться(в розумінні – шанує) свого чоловіка»(Еф.5, 33).

– 8 березня – за церковним календарем. Яку інформацію цей день несе?

– В цей день Православна Церква вшановує священомученика Полікарпа єпископа Смирнського. А щодо вшанування жінки, то ми вшановуємо її у третю неділю після Пасхи, ця неділя так і називається – Святих Жінок-мироносиць.

– Як ви сприймали цю дату раніше? Можливо якось по-інакшому, коли ще ходили до школи, наприклад.

– В мої шкільні роки в школах була традиція на 8 березня вітати всіх дівчат, ніхто особливо не пояснював цього свята, проте дівчатам було приємно, а хлопцям трохи ніяково. Шкода було дівчат і матерів, яким лише раз в рік приділяли таку увагу.

– Для скептично налаштованих 8 березня – це щось на кшталт «раптом згадав». Які ваші міркування щодо підвищеної уваги чоловіків до жінок лише у такі рідкісні протягом року дні?

– Жінка – це дорогоцінний сосуд, хоч і дуже крихкий. І як би вона не намагалась виявити силу свого характеру, вона завжди залишиться такою. Бо сила її не в зовнішній показності, а в смиренні, лагідності, жертовному материнстві, любові, словом, в усьому тому, що ми бачимо в образі Пресвятої Богородиці. Тому чоловік – це завжди захисник, духовний провідник, який і сам не принижує ці чесноти, а плекає їх.

– Яким, на вашу думку, має бути ідеальний чоловік по відношенню до жінки?

– Ідеальний чоловік – це той, хто в усьому уподібнюється Христу. Він мудро скеровує корабель своєї сім’ї, звіряючись із заповідями Божими, отримуючи від Бога сили бути головою жінки і прикладом для дітей.

– Чого бракує зараз чоловікам у характері, стилі життя, мисленні тощо?

– Чоловікам не вистачає духовного життя, єдності з Богом. Без цього вони не можуть бути духовними керівниками своєї сім’ї. І тоді це чоловіче покликання беруть на себе дружини. А це призводить до спотворення встановленого Богом устрою.

– Які висновки особисто для себе робите після отаких своєрідних свят чи то псевдосвят, як 8 березня? Чи якийсь висновок про життя в цілому.

– Ця дата зобов’язує в позитивному і негативному сенсі. В позитивному – чоловіки зобов’язані виявити більше уваги до жінок. В негативному – жінки зобов’язані боротися за ті права, які і так у них ніхто не відбирає, проте свято створює ілюзію обмеження жіночих прав. Зрештою, ця боротьба з вітряками додає зайвий тягар до і так нелегкого жіночого життя. Тому кожна жінка повинна пам’ятати, що для свого чоловіка вона свята як дружина, як матір, як дар Божий. І не варто принижувати цю святість, руйнуючи Богом створену ієрархію сімейних стосунків через надумані або кимсь навіяні безбожні мотиви. Ні до чого доброго це не приведе.

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