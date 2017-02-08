Тарас Юрик: Якщо Україна відмовиться від Мінських угод, це може призвести до скасування санкцій проти Росії

“Ми розуміємо, якщо Україна вийде з Мінських домовленостей, то автоматично це призведе до того, що ми розв’язуємо руки багатьом європейським країнам, яким не до вподоби санкції і даємо можливість їм відновлювати економічні стосунки з Росією”, – про це в прямому ефірі «5 каналу» заявив народний депутат України від фракції БПП Тарас Юрик.

– Що таке санкції? Санкції – це, наприклад, Німеччина мала ринок збуту в Росії. І внаслідок санкцій цей ринок провалився. Це величезні втрати економіки Франції, Німеччини, втрати тої економіки, яка застосувала санкції проти Росії. Санкції переживаємо не ми, а європейські країни, які на сьогоднішній день склали коаліцію проти Росії цими своїми втратами. Тому для них це досить вузька доріжка, якою вони готові іти до певної пори. Тому хочуть від України впевненого і доброго союзника, який буде спільно з ними, вибудовуючи певну стратегію поведінки, дотримуватися своєї сторони зобов’язань, які внаслідок міжнародних домовленостей Україна на себе бере, – зазначив Тарас Юрик.

Народний депутат також наголосив, що Україні завдяки санкціям вдалося об’єднати навколо себе увесь світ. За час дії цих санкцій наша держава відновила боєздатність армії.

– Ми усі розуміємо, що іншого шляху, окрім дипломатичного вирішення цього питання не існує. На сьогоднішній день величезна кількість країн, які застосовують санкції до Росії, шукають приводу від України, який би можна було б зважати як невиконання Мінських угод. Тому що ми всі розуміємо, що санкції зав’язані на Мінських угодах, – наголосив народний депутат Тарас Юрик. – А те, що стосується порядку дій, які мають відбутися після врегулювання ситуації на Донбасі, Президент України Петро Порошенко неодноразово казав, завжди і всюди говорить, що у нас має бути чіткий графік вирішення цього питання. Допоки ми не візьмемо під контроль кордон та ситуацію, яка є там, жодних виборів на цих територіях відбутися не може.