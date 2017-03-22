Телефонні шахраї далі наживаються на довірливих тернополянах

Телефонні шахраї продовжують видурювати готівку в мешканців краю. Працівники Козівського відділення поліції задокументували факт шахрайства.

Заявник розповів, що до нього зателефонував невідомий, представившись співробітником банку, і попросив повідомити для уточнення інформацію щодо банківської картки.

37- річний місцевий мешканець розповів усі особисті дані, які необхідні були зловмиснику.

Чоловік зрозумів, що його ошукали, коли помітив, що з рахунку зникла сума – 2700 гривень. Потерпілий звернувся за допомогою до працівників поліції.