Тендери Тернопільської міської ради будуть прозорішими

А саме:

У “Положенні” додано такі слова:

«Інформація про час, місце та порядок денний засідання тендерного комітету надсилається депутатам Тернопільської міської ради на їх електронні скриньки не пізніше як за дві доби до засідання.

Депутати Тернопільської міської ради можуть бути присутні на засіданні тендерного комітету з правом дорадчого голосу та мають право ознайомлюватись з усією тендерною та іншою документацією в рамках чинного законодавства.»

Не дивлячись на певні “зауваження” до проекту рішення від юридичного відділу та посадових осіб міської ради, пропоновані зміни були підтримані УСІМА депутатами присутніми на той момент в сесійній залі (37 – “за”!). Така підтримка і розуміння з боку колег дуже приємна, за що їм велика подяка!